Rheinfelden „Bunt statt braun“ gegen die AfD

Das Rheinfelder Aktionsbündnis gegen Fremdenfeindlichkeit wird mit einer Kundgebung am Cityfest-Samstag, 17. Juni, mit dem Motto „Bunt statt braun“ gegen die Veranstaltung der „Alternative für Deutschland“ (AfD) im Rheinfelder Bürgersaal protestieren. Beginn vor dem Pfarrhaus der Christuskirche an der Müßmattstraße ist um 18 Uhr.

Von Ulf Körbs

Rheinfelden. „Die Kundgebung von uns ist genehmigt“, erklärte die Bündnis-Spre­cherin Anette Lohmann auf Nachfrage un­serer Zeitung. Es habe ein positives Ge­spräch mit Ordnungsamtsleiter Dominic Rago und den Ordnungskräften gegeben, klärte sie während der Sitzung des Organisationsteams und weiterer Unterstützer am Freitagabend auf.

Die Kundgebung, die rund zwei Stunden dauern soll, ist aber nicht die einzige Protestaktion, die geplant ist. So ist vorgesehen, während des Cityfestes Luftballons mit dem Aufdruck „Respekt“ zu verteilen. Die Rheinfelder Künstlerin Ruth Loibl hatte diese Initiative angeregt und beim ersten Treffen den Aufdruck mit dem Hinweis „auf der politischen Bühne geht zusehends der gegenseitige Respekt verloren“ begründet (wir berichteten). Zudem bereitet der SPD-Ortsverein die Verteilung von Anstecknadeln (Buttons) mit dem Spruch „Rheinfelden ist bunt“ und bunten Armbändern vor, wie Stadtvorsitzende Karin Paulsen-Zenke ankündigte. Und ihre Karsauer Parteifreundin Vanessa Edmeier freute sich, dass ihr seitens des Cityfest-Organisators Süma Maier kostenlos eine Fläche in der Fußgängerzone zur Verfügung gestellt wird für einen überparteilichen Informationsstand zum Thema „Demokratie und Wahlen“. Hier werden Materialien der Bundesanstalt für politische Bildung verteilt werden.

Das „Bunte Bündnis“ dürfte mit seinem Protest gegen die AfD-Veranstaltung nicht alleine bleiben. So berichtete der Vertreter des Deutschen Gewerkschaftsbunds Lörrach (DGB), der Grenzacher DSM-Betriebsratsvorsitzende Klaus Keßner, dass in den Sozialen Netzwerken des Internets die autonome Szene rund um Basel die „Autonomen“ ebenfalls aktiv seien. Es ist also damit zu rechnen, dass auch die Antifa und ähnliche Kräfte nach Rheinfelden kommen werden. Das war bei der AfD-Kundgebung zur Landtagswahl vor rund einem Jahr nicht anders. Damals gelang es der Polizei sehr gut, die einzelnen Gruppierungen separieren: Während vor der Christuskirche das „Bunte Bündnis“ protestierte und vor dem Rathausbrunnen die AfD ihren Wahlkampfauftritt abwickelte, wurde der „Schwarze Block“ an der Einmündung der Zähringer Straße in die Karl-Für­stenberg-Straße durch die Polizei unter Kontrolle gehalten.

Doch dieses Mal ist es für die Sicherheitskräfte schwieriger: In der Fußgängerzone findet dass Cityfest mit seinen Marktbuden statt. Seitens der AfD wurde bekannt gegeben, dass ihre Teilnehmer über die rückwärtige Treppe an der Eichamtstraße den Bürgersaal betreten sollen. Und vor dem Pfarrhaus an der Müßmattstraße, in die bekanntlich die Eichamtstraße übergeht, wird die Gegenkundgebung stattfinden. Wohin soll also der „Schwarze Block“ abgedrängt werden? Die Polizei will laut Anette Lohmann darüber noch aufklären.

Eröffnet wird die „bunte Kundgebung“ durch Anette Lohmann. Auch Oberbürgermeister Klaus Eberhardt wird als Redner auftreten, er hat ein Grußwort zugesagt.

Die Organisatoren gehen zudem davon aus, dass Herwig Poppken für den „Arbeitskreis Miteinander“ sprechen wird wie Jörg Moritz-Reinbach von den Rheinfelder Grünen.

Und für den musikalischen Part könnte der CDU-Stadtrat Eckhart Hanser mit einer seiner Jazzbands sorgen, hieß es am Freitag.