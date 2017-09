Rheinfelden Burger berichtet ein letztes Mal

Von Ulf Körbs

Rheinfelden. Dieter Burger stellte am Dienstag seinen letzten Jahresbericht als Geschäftsführer der Städtischen Wohnbau dem Rheinfelder Gemeinderat vor. Er geht im Dezember in den Ruhestand. Er hinterlässt seinem Nachfolger Markus Schwamm ein wohl bestelltes Feld.

Die Zahlen

Der Jahresabschluss weisst eine Bilanzsumme von 7,7 Millionen Euro auf, was im Vergleich zum Jahr 2016 eine Steigerung von 11,4 Prozent bedeutet, auch der Jahresüberschuss stieg leicht auf 1,44 Millionen Euro. Bei den Investitionen, die sich im Berichtszeitraum auf insgesamt mehr als zwölf Millionen beliefen, sind die Aufwendungen für Neubauten mit rund sechs Millionen Euro der größte Posten. Die Modernisierungen schlagen mit 2,8 Millionen Euro und die Instandhaltungen mit 3,8 Millionen Euro zu Buche.

Tätigkeitsschwerpunkte

Burger, der von einem „Rekordjahr“ für die Wohnbau sprach, konnte auf eine rege Bautätigkeit verweisen. So wurden die beiden Hochhäuser mit insgesamt 72 Wohnungen an der Goethestraße fertiggestellt. Am meisten Aufsehen in der Öffentlichkeit aber dürfte die grundsätzliche Sanierung der ehemaligen Energiedienst-Villa an der Rheinbrückstraße erregt haben. Dabei war es ein wichtiges Anliegen, das historische und unter Denkmalschutz stehende Gebäude möglichst innen wie außen im Original wiederherzustellen, betonte der scheidende Geschäftsführer.

Reaktionen im Rat

Entsprechend positiv fielen auch die Reaktionen der Fraktionssprecher auf den Jahresbericht aus. So lobte Paul Renz (CDU) die „Städtische“ nicht nur für die nahezu 1900 Wohnungen im Bestand, sondern nannte die Rücklagen in Höhe von rund 15 Millionen Euro ein „ordentliches Finanzpolster“.

Gustav Fischer (SPD) deutete die relativ geringe Fluktuationsrate der Mieter als ein Zeichen hoher Zufriedenheit. Zugleich freute er sich, dass Burger die Sanierung der Alten Schule in Nollingen für vorstellbar hält, mahnte aber auch an: „Das muss auch für die Warmbacher gelten, wenngleich die Situation dort komplizierter ist.“

Karin Reichert-Moser (FW) sprach von einer „sehr guten Marktbehauptung, die auch die Vohnungsversorgung sicher stellt“. Zu Burger persönlich meinte sie: „Sie werden große Spuren hinterlassen; Sie waren die Wohnbau.“

Anette Lohmann (Grüne) dagegen erhob ein wenig mahnend den Finger und forderte, die Wohnbau möge sich verstärkt wieder ihren „primären Zielen, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen“, zuwenden. Als sie den Lift für das Alte Rathaus ansprach, erfuhr sie von Burger: „Der ist bestellt.“