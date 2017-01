Von Willi Vogl

Rheinfelden. Dieses Jahr überraschte die Konzertorganistin und Universitätsprofessorin Irmtraud Tarr in ihrem traditionellen Silvesterkonzert in der Rheinfeldener Kirche St. Josef mit einem Kontrast von musikalischen Kulturen. „Bach meets Africa“ war das Motto ihrer Konzertdramaturgie. Die artifizielle Individualität des Leipziger Thomaskantors Bach bildete den Gegenpart zu den urwüchsigen Ausdrucksformen der Gospelmusik des schwarzen Kontinents. Als Gastchor trat die an der französischen reformierten Kirche in Basel beheimatete Formation „Chorale africaine“ unter der Leitung von Yves Lobe-Manga farbenfroh in Erscheinung.

Irmtraut Tarr eröffnete ihren Blick auf Johann Sebastian Bach mit dem Choralsatz „Das alte Jahr vergangen ist“. Der inzwischen 80jährige Edward Tarr übernahm die Oberstimme und zeigte damit einen immer noch schönen Trompetenton. Dem folgte in expressiver Chromatik die figurierte Choralvariante BWV 614.

Weitere melodiebetonte Choralbearbeitungen wie „Nun komm der Heiden Heiland“ oder „Vor deinen Thron tret ich hiermit“ boten Irmtraut Tarr gestalterischen Raum für klangliche Kontemplation und stellten damit einen Gegenpol zu den an Silvester auch üblichen knalligen Feierformen dar. Die Bildübertragung ihres Orgelspiels auf eine Leinwand im Altarraum trug jedoch nicht zu einer Intensivierung bei, sondern lenkte – nicht zuletzt auch durch mangelhafte Bildqualität und Bildausfälle – eher von der klanglichen Botschaft ab.

Eine weitere erhabene Facette Bach’scher Musik offenbarte sich im Contrapunctus I und II aus der Kunst der Fuge. Vielgestaltig und ausladend präsentierte Tarr die Chromatische Phantasie und Fuge in der Bearbeitung von Max Reger, bevor das Konzert mit der von Alexandre Guilmant bearbeiteten Sinfonia aus der Ratskantate „Wir danken dir Gott“ seinen krönenden Abschluss erfuhr. Besonders in den beiden letztgenannten Werken war Irmtraut Tarr mit flinker Finger- und Pedalarbeit gefordert.

„Chorale africaine“ bot mit vier im Programm gedruckten Gospels und einer Zugabe den auch äußerlich farbenfrohen locker eingestreuten Kontrast zur musikalischen Programmkonzeption mit Bach’scher Musik. Ähnlich wie die Abfolge der Bach’schen Werke ließ sich auch in der Abfolge der Gospels eine kontinuierliche Tempobeschleunigung wahrnehmen. Diese kulminierte in „Samba Binga“, einem Gospel mit ungestüm bewegten Stimmqualitäten und wilden polyrhythmisch angereicherten Trommelmustern. Wenngleich man den Sinn der Worte nur erahnen konnte – sang der Chor doch in den kamerunischen Sprachen Bulu, Duala und Bassa – teilten sich hier ungefiltert mannigfaltige Emotionen mit. Die Musik schien - mal a cappella mit und ohne Vorsängerin, mal in Begleitung von rustikal aufspielender Gitarre und Bassgitarre - von Trauer, Schmerz, Freude, Vertrauen und Glaube zu erzählen.