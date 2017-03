Rheinfelden CVS kann Produktion erweitern

Nachrichten-Ticker

20:55 IS bekennt sich zu Londoner Anschlag - Attentäter war vorbestraft

London - Den Terroranschlag von London hat ein vorbestrafter 52-Jähriger mit dem Namen Khalid Masood verübt. Die Terrormiliz IS bekannte sich zu der Tat, bei der es in London vier Tote und etwa 40 Verletzten gab. Der in Großbritannien geborene Täter sei der Polizei schon wegen Gewaltdelikten und unerlaubtem Waffenbesitz aufgefallen, teilte Scotland Yard mit. Er habe verschiedene Namen genutzt. Heute ist möglicherweise im belgischen Antwerpen ein Anschlag verhindert worden. Ein Mann war mit seinem Fahrzeug durch die City gerast. Menschen mussten zur Seite springen. Die Polizei nahm den Mann fest.

20:52 Erdogan will Nazi-Vergleiche nicht stoppen

Istanbul - Trotz deutscher Forderungen nach verbaler Mäßigung will der türkische Staatspräsident Erdogan seine Nazi-Vergleiche nicht stoppen. "Ihr sollt die Freiheit haben, Erdogan einen Diktator zu nennen, aber Erdogan soll nicht die Freiheit haben, Euch Faschist oder Nazi zu nennen", sagte er am Abend in einem Live-Interview der Sender CNN Türk und Kanal D in Ankara. Erdogan hatte Kanzlerin Angela Merkel dafür kritisiert, sich in dem Streit an die Seite der Niederlande gestellt zu haben, und ihr persönlich "Nazi-Methoden" vorgeworfen. Merkel hatte sich Nazi-Vergleiche verbeten.

20:49 Berichte: Abstimmung über Obamacare im US-Kongress verschoben

Washington - Die US-Republikaner verschieben Medienberichten zufolge die wichtige Abstimmung im US-Kongress über ein Gesetz zur Abschaffung von "Obamacare". Der alternative Gesetzentwurf für eine Gesundheitsversicherung von Präsident Trump bekam offensichtlich nicht genügend Stimmen im eigenen Lager. Das Weiße Haus hatte bis zuletzt darum gerungen, die zersplitterte Partei hinter dem Entwurf zu vereinen. Den Ausschlag für die Verschiebung hatte scheint ein Treffen konservativer Abgeordneter mit Trump gegeben zu haben.

20:13 Kluft zwischen Arm und Reich untergräbt Vertrauen in Demokratie

Berlin - Die große Kluft zwischen Arm und Reich droht nach Einschätzung der Bundesregierung das Vertrauen vieler Menschen in die Demokratie in Deutschland zu untergraben. Es gebe eine "verfestigte Ungleichheit bei den Vermögen", sagte Sozialministerin Andrea Nahles heute in Berlin und berief sich dabei auf ihren neuen Armuts- und Reichtumsbericht. "Die reichsten zehn Prozent der Haushalte besitzen mehr als die Hälfte des gesamten Nettovermögens, die untere Hälfte nur ein Prozent." Alarmiert zeigte sich Nahles von der starken Abnahme der Wahlbeteiligung ärmerer Menschen in den letzten Jahren.

20:10 Scotland Yard: Zwei Opfer des Anschlags weiter in Lebensgefahr

London - Zwei Opfer des Anschlags von London schwebten auch am Tag nach dem Angriff weiter in Lebensgefahr. Das teilte Scotland Yard mit. Fünf weitere Verletzte seien in einem kritischen Zustand, hieß es außerdem. Bei dem Anschlag beim Londoner Parlament waren gestern vier Menschen getötet worden, darunter der Attentäter. Etwa 40 wurden verletzt. Darunter auch eine Frau aus Deutschland. Der Attentäter war ein 52-jähriger Mann aus Großbritannien namens Khalid Masood. Er raste mit einem Auto in Fußgänger, bevor er mit einem Messer einen Polizisten attackierte. Er wurde von weiteren Beamten erschossen.