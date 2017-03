Rheinfelden-Adelhausen. Der Musikverein Adelhausen vermeldet im Jugendbereich immer wieder Neuigkeiten: neue Musiker, neue Ideen, neue Taten.

Nachdem sich der Verein vergangenes Jahr im Jugendbereich über sechs neue Jungmusiker freuen konnte, gab es in diesem Jahr bereits in den ersten zwei Monaten sechs Anmeldungen zur musikalischen Ausbildung. Dabei ist das jüngste Neu-Mitglied gerade mal fünf Jahre alt und lernt Blockflöte.

Der „älteste“ Neuzugang, um ein Instrument zu lernen, ist allerdings schon aus den Kinderschuhen raus, ist knapp über 30 Jahre alt, erfüllt sich einen Kindheitstraum und lernt Querflöte. Dass Eltern, die vor Jahren mit dem Musizieren aufgehört haben, mit ihren Kindern wieder beginnen, ist nicht neu beim Musikverein Adelhausen. Dass aber auch Erwachsene mit einer Instrumentalausbildung beginnen, ist durchaus ein Novum im Verein.

Und die Ausbildung zahlt sich auch immer wieder aus und wird belohnt: Im vergangenen Jahr gab es drei Jungmusiker, die das bronzene Leistungsabzeichen bestanden haben. Im März dieses Jahres werden zwei Jungmusikerinnen ihr Können bei der Bronze-Prüfung unter Beweis stellen.

Auch neue Ideen und Taten lassen aufhorchen und stehen im Terminplan der Jungmusiker: Einmal jährlich, schon fast traditionell, findet im Proberaum des Musikvereins das Jugendvorspiel „Kids in concert“ statt. Alle Jungmusiker treten dabei auf und lassen hören, was sie schon alles gelernt haben. Dieses Jahr geht man hierzu jedoch einen neuen und ungewöhnlichen Weg: „Kids in concert“ wird ein nachmittägliches Kirchenkonzert mit dem Jugendorchester unter der Leitung von Petra Räuber sein. Es findet am Sonntag, 2. April, ab 15 Uhr in der katholischen Kirche St. Gallus in Eichsel statt und steht unter dem Motto „Lieder gehen um die Welt“. Der Musikverein und seine Jungmusiker laden schon heute dazu ein – auch zum anschließenden Kaffee und Kuchen in die Eichsler Pfarrscheune.

Außermusikalisch hat sich Jugendleiter Mario Perinetti ebenfalls wieder einiges einfallen lassen: Der Besuch im Kletterwald, Pizzaessen mit anschließendem Videoabend im Proberaum und Bowling sind dabei schon Pflichtprogramm.

Bereits im April geht es neuerdings nun zum Minigolfspielen. Und im Dezember wird es einen Bastel-Nachmittag geben, die Jungmusiker möchten dieses Jahr erstmals bei der Adventsfenster-Aktion mitwirken.

Weitere Informationen: Wer beim Musikverein reinschnuppern möchte, kann sich melden bei: Mario Perinetti, Tel. 07622/61539, Jugendleiter@musikverein-adelhausen.de, Petra Räuber, Tel. 07627/8447, Jugenddirigent@musikverein-adelhausen.de, oder Björn Kuder, Tel. 07627/970560, 1. Vorstand@musikverein-adelhausen.de.