Rheinfelden Das Dutzend ist voll

Rheinfelden (kör). 34 Grad zeigte das Thermometer an, als gestern die Schar der geladenen Eröffnungsgäste über das Cityfest in der Rheinfelder Fußgängerzone schlenderte. Dementsprechend war auch der Besucherandrang ein wenig zurückhaltend – das Freibad lockte eben mehr als die Fußgängerzone.

Dennoch zeigte sich Organisator Dieter Maier ganz zufrieden. Am meisten freute er sich, dass es auch wieder ein Musikprogramm gibt. Er meinte dazu: „Wir gehen hier ein Risiko ein, denn der Rechtsstreit mit der GEMA ist noch nicht beigelegt.“ Kein Risiko konnte dagegen Elmar Wendland, der Wirtschaftsförderer vertrat den Oberbürgermeister und die Bürgermeisterin, im Fest an sich erkennen: „Es wertet Rheinfelden ganz sicher auf und zieht nicht nur aus der Stadt Gäste an“, betonte er. Er konnte auch kein Problem mit der neuesten Rechtsprechung für den verkaufsoffenen Sonntag am 18. Juni von 13 bis 18 Uhr erkennen. Das Fest würde hierfür den entsprechenden Rahmen bieten, war er überzeugt. Wendland verglich zudem die Stadt mit dem Riesenrad auf dem Oberrheinplatz, dem Wahrzeichen der Veranstaltung in diesem Jahr. Wie dessen Fahrgäste würde sich auch Rheinfelden im Aufwärtstrend befinden, ohne dabei die Bodenhaftung zu verlieren.

Eine Neuerung konnte Frank Sattler, im Vorstand des eigentlichen Veranstalters Gewerbeverein Rheinfelden, noch beim Stehempfang im Rathausfoyer verkünden: „In diesem Jahr hat die Firma Hieber ihr Parkhaus für die Festgäste geöffnet.“ In den Vorjahren hatte das aus unterschiedlichen Gründen nicht geklappt.