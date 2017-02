Nachrichten-Ticker

20:11 Deutsche lehnen Trumps Politik mehrheitlich klar ab

Berlin - US-Präsident Donald Trump stößt mit seiner Politik in Deutschland auf breite Ablehnung. Nach einer Insa-Umfrage im Auftrag der "Bild"-Zeitung finden nur 12,8 Prozent der Befragten, dass Trump seit seinem Amtsantritt gute Arbeit leistet. 77,6 Prozent beantworteten diese Frage mit Nein. Trumps Einreisestopp für Bürger muslimisch geprägter Staaten lehnen 84,4 Prozent ab, nur 12,4 Prozent stimmen der Entscheidung zu. Auf die Frage, ob sie sich einen Politikertyp wie Trump auch als deutschen Regierungschef wünschen würden, antworteten 87,3 Prozent mit Nein und nur 11 Prozent mit Ja.

20:09 Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Deutsche-Börse-Chef

Frankfurt - Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main ermittelt gegen Deutsche-Börse-Vorstandschef Carsten Kengeter wegen des Kaufs von Aktien des Dax-Konzerns. Die Deutsche Börse teilte mit, Kengeter und das Unternehmen kooperierten "in vollem Umfang" mit der Staatsanwaltschaft. Die Deutsche Börse hatte im Februar 2016 - also zwei Monate nach dem Kauf des Aktienpakets - verkündet, sich mit der London Stock Exchange zusammenschließen zu wollen. Danach stieg der Aktienkurs beider Unternehmen deutlich.

18:52 Anti-Terror-Razzien gegen Islamisten

Berlin - Knapp zwei Monate nach dem Weihnachtsmarkt-Anschlag von Berlin sind die Sicherheitsbehörden in mehreren Bundesländern massiv gegen islamistische Terrorverdächtige vorgegangen. In Hessen nahm die Polizei einen 36 Jahre alten Tunesier fest, der für die Terrormiliz Islamischer Staat einen Anschlag in Deutschland geplant haben soll. In Berlin wurden drei Islamisten verhaftet, von denen zwei Kontakt zum Berliner Attentäter Anis Amri gehabt haben sollen. Bei Nürnberg fasste die Polizei einen 31-Jährigen, der in Syrien Mitglied der Terrormiliz "Junud al-Sham" gewesen sein soll.

18:51 Bischöfe öffnen Kommunion für wiederverheiratete Geschiedene

Bonn - Katholiken in Deutschland sind nach einer Scheidung und erneuten Heirat nicht mehr grundsätzlich von der Kommunion ausgeschlossen. Dies hat die Deutsche Bischofskonferenz entschieden. Sie zog damit die Konsequenz aus dem päpstlichen Schreiben über Familie und Liebe, "Amoris Laetitia", vom vergangenen Frühjahr. Bisher dürfen Geschiedene nach einer neuen Heirat nicht zur Kommunion gehen, weil sie laut katholischer Lehre in schwerer Sünde leben.

18:03 Schlag gegen islamistischen Terror

Wiesbaden - Bei einer Razzia gegen die Salafisten-Szene in Hessen hat die Polizei einen Terrorverdächtigen festgenommen. Der 36 Jahre alte Tunesier soll für die Terrormiliz IS einen Anschlag in Deutschland geplant haben. Er wird als der Kopf einer pyramidenartig strukturierten Salafisten-Gruppe eingestuft. Zudem soll er in seinem Heimatland an dem Anschlag auf das Bardo-Museum in Tunis mit mehr als 20 Toten im März 2015 beteiligt gewesen sein. Die Ermittlungen richten sich insgesamt gegen 16 Beschuldigte im Alter zwischen 16 und 46 Jahren.