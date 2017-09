Rheinfelden Das Ordnungsamt eckt an

Heiner Lohmann, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Gemeinderat, sieht die „Willensbildung der Parteien bei der Bundestagswahl“ gefährdet. Das Ordnungsamt hat seiner Partei nämlich einen Info-Stand für Samstag, 9. September, verweigert.

Von Ulf Körbs

Rheinfelden. In einem Schreiben an Oberbürgermeister Klaus Eberhardt, das der Redaktion vorliegt, schildert der Grüne den Vorgang: Der Ortsvorsitzende, Jörg Moritz-Reichenbach, habe aus dem Amt erfahren, dass an bewusstem Samstag ein Info-Stand nicht möglich sei, „da an diesem Tage die Innenstadt durch die Veranstaltung ,Märkte Rheinfelden‘ belegt ist“. In der Tat hat der „Märkte“-Veranstalter, die Hertener Firma SüMa, durch die Verwaltung das Sondernutzungsrecht in der gesamten Innenstadt erhalten, wie in den Vorjahren auch. Ebenso wie beim „Cityfest“, als die Protestkundgebung gegen die AfD-Wahlveranstaltung im Bürgersaal hinter das Rathaus gedrängt wurde.

Damals habe sich die Verwaltung „reichlich dilettantisch verhalten“, urteilt Lohmann und nennt die Verweigerung des Infostands „ein weiteres Possenspiel“. Wobei es eher nicht allein um die Absage geht, sondern auch um die weitere Entwicklung. Denn, nach einem Einspurch des Fraktionsvorsitzenden beim Verwaltungschef bot das Amt von Dominic Rago einen „Kompromiss“ an: Die Parteien könnten an diesem Tag auf dem Wochenmarkt Stehtische aufstellen, die aber nicht mehr Fläche als einen Quadratmeter beanspruchen dürfen. Und es sei dabei darauf zu achten, dass das Marktgeschehen nicht beeinträchtigt wird.

Lohmann folgert daraus, dass „die Innenstadt an SüMa verhökert“ worden sei, „ohne Rücksicht auf die klar übergeodneten, weil grundgesetzlich garantierten Rechte der Parteien Rücksicht zu nehmen“. Zugleich versichert er, dass die Grünen nicht daran denken würden, hier klein beigeben zu wollen: „Wir lassen uns doch nicht wie irgend ein Kaninchenzüchterverein behandeln.“ Und Lohmann betont: „Die kommerziellen Interessen einer Firma haben absolut hinter der Verpflichtung der Parteien zu stehen, Meinungsbildung zur Bundestagswahl in dem Maße durchzuführen, wie dies in Rheinfelden in der Vergangenheit Usus gewesen ist.“

Bürgermeisterin Diana Stöcker reagiert auf die Vorwürfe mit dem Hinweis, „dass die Ansprache des Amts für öffentliche Ordnung nicht angemessen ist“, und verweist darauf, dass zusammen mit der Firma SüMa überlegt worden sei, „ie den Parteien an diesem Tag ein guter Ort für die Wahlwerbebestände eingeräumt werden kann, ohne dass sie im Treiben der ,Märkte Rheinfelden‘ untergehen“. Dies sei durch die Ausweisung des Wochenmarktgeländes vor dem Rathaus und einer einheitlichen Regelung für alle Parteien gelungen, meint die Bürgermeisterin in ihrem Antwortschreiben an Heiner Lohmann, das sie auch der Presse zukommen ließ. Auch kann sie dem Grünen in seiner Kritik, dass jetzt alle Parteien nebeneinander stehend Wahlwerbung machen müssen, nicht folgen. Dies würde den Bürgern „gut“ ermöglichen, die Parteien zu vergleichen. Das sei in anderen Städten auch üblich.

Zudem verweist die Bürgermeisterin darauf, dass die Vergabe der Sondernutzungserlaubnis an SüMa für die Fußgängerzone auch durch den Gemeinderat beschlossen worden sei.