Rheinfelden-Degerfelden (kör). Der Fußballverein Degerfelden (FVD) hat große Sorgen: Sein Stammspieler Foday Sanneh soll Deutschland verlassen. Derzeit läuft eine Petition für eine Härtefallregelung.

Auf der Vereinshomepage schreibt FVD-Vorsitzender: „Mit Bestürzung haben wir erfahren, dass unserem Mitspieler und Vereinsmitglied die Abschiebung droht.“ Dabei habe sich der Gambier bestens integriert, was auch der Ausbildungsvertrag mit Endress & Hauser beweist. Eine Ausreiseaufforderung sei laut Vollmer nich nachvollziehbar.

Sannehs Partnerin Sina Kohler, die auch die Online-Petition startete, schildert, dass sich der Gambier auch anderweitig eingeglieder habe: Er spielte bei Theatergruppe „Tempus fugit“ mit, steht kurz vor der Prüfung für den Führerschein und hat auch den Hauptschulabschluss nachgeholt. Trotzdem erhielt das Paar am Donnerstag, 26. Januar, die Nachricht, dass er Deutschland binnen einer Woche, also bis zum 2. Februar, zu verlassen habe.

Der Freundeskreis Asyl hat sich mittlerweile eingeschaltet. Er will mit einem Info-Stand in der Fußgängerzone am heutigen Dienstag von 10 bis 13 Uhr über Sannehs Schicksal aufklären und weiter Unterschriften sammeln für die Petition, die am Mittwoch, 1. Februar, übergeben werden soll.

Weitere Informationen: Einen ausführlichen Bericht findet sich auch im „Regionalsport“ unserer heutigen Ausgabe.