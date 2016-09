Rheinfelden-Adelhausen (pem). Schon gleich zur Mittagszeit kam um die Dinkelberghalle einiger Trubel auf. Die Möglichkeit des Mittagessens zog kurz nach 12 Uhr die ersten Besucher an. Am Nachmittag war es dann bei strahlendem Sonnenschein richtig voll. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Armin Schuster hatte zum Familienfest eingeladen.

„Das ist das achte Familienfest und es wird heute zum fünften Mal in Adelhausen gefeiert. Und ich freue mich, dass trotz vieler Konkurrenzveranstaltungen viele Besucher hierher gekommen sind“, zog Schuster eine erste Bilanz. Worauf der CDU-Politiker großen Wert legt: Es ist keine Veranstaltung der CDU, sondern ein Fest seines Büros für die ganze Bevölkerung.

Ein Ritual ist es auch, dass der Erlös stets einer gemeinnützigen Einrichtung zugute kommt, bislang konnten in Adelhausen 7000 Euro eingespielt werden. In diesem Jahr kommt der Erlös „Kisel“ zugute, ein, wie Armin Schuster betonte, „unglaublich wichtiges Projekt“. Aus diesem Anlass waren Frank Meißner, Leiter der Jugend- und Drogenberatungsstelle Rheinfelden, und Martina Zipse-Warkotsch, „Kisel“-Gruppenleiterin in Rheinfelden, zu der Familienbenefizveranstaltung auf den Dinkelberg gekommen. „Kiel steht für Kinder und Jugendliche suchtkranker Eltern. Wir wissen, dass Kinder suchtkranker Eltern ein höheres Risiko haben, später selbst einmal suchtkrank zu werden. In dem wöchentlichen Treffen geht es darum, dass die Kinder erkennen, dass sie nicht alleine mit ihrem Schicksal sind. Wir versuchen die Kinder zu stärken und zu fördern“, erklärte Meißner.

Und Zipse-Warkotsch verdeutlichte weiter: „Meistens sprechen Kinder und Eltern nicht über das Suchtproblem, oftmals treten die Kinder durch Auffälligkeiten in Erscheinung. Besonders schwierig ist es, wenn die Mutter erkrankt ist. Die meisten Eltern wollen dennoch gute Eltern sein und am meisten helfen sie ihren Kindern dann, wenn sie das Geheimnis lüften. Bei „Kisel“ können die Kinder in einem geschützten Rahmen darüber sprechen“. Im Landkreis Lörrach geht man von 6000 betroffenen Kindern aus.

Die Gäste waren beeindruckt von der Darstellung. Es war ein informatives, geselliges und fröhliches Familienfest. Die große TuS-Familie sorgte für eine hervorragende Bewirtung und die Vielfalt an Unterhaltungs- und Spielmöglichkeiten überraschte. Die Kinder konnten mit der Pferdekutsche auf Tour gehen, Fahrten mit dem Feuerwehrauto unternehmen und sich von den Modelltrucks des Modelsportvereins MSV Klosterweiher begeistern lassen. Für die Erwachsenen wurden Probefahrten mit dem E-Bike angeboten, und das „Schminken“ kam bei allen Generationen an.

Für den musikalischen Unterhaltungspart sorgte das Jugendorchester Degerfelden, da die Adelhausener um die Mittagszeit beim Feuerwehrfest in Schwörstadt ihren Auftritt hatten.