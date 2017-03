Rheinfelden Der Rummel ist in der Stadt

Rheinfelden. Es ist wieder so weit: Von Samstag, 18., bis Sonntag, 26. März, verwandelt sich das Tutti Kiesi-Areal wieder in eine Festmeile für Groß und Klein.

Das beliebte Rheinfelder Frühlingsfest findet nun bereits zum zehnten Mal auf dem Festplatzgelände des Kulturparks Tutti-Kiesi statt und bietet auch in diesem Jahr wieder ein breit gefächertes Angebot. „Für mich liegt der Reiz bei unserem Volksfest in der familiären Atmosphäre“, erklärt Oberbürgermeister Klaus Eberhardt, der das Fest traditionell am Samstag um 15 Uhr eröffnen wird.

Mit dabei sind auch wieder rund ein Dutzend Schausteller, die teilweise schon langjährige Stammkunden in Rheinfelden sind und somit wissen, was das Publikum wünscht. Aber auch neue Akteure sind mit dabei. Typisch für Rheinfelden ist die bunte Mischung an Attraktionen für jedes Alter. Auf die Jüngsten wartet beispielsweise der „Babyflug“, ein Karussell, bei dem die Kinder selbst die Flughöhe steuern können, oder das Kindermärchenkarussell. Wer lieber etwas mehr Action haben möchte, für den gibt es einen modernen Autoscooter mit tollen Lichteffekten oder den „Street-Fighter“, eine Art Schaukel mit Drehungen in fast alle Richtungen. Auf dem Jumper, einer Konstruktion aus Trampolin, Klettergurten und Gummiseilen, kann man sich selbst in luftige Höhen katapultieren und Saltos schlagen. Aber auch die Klassiker wie Kettenkarussell oder Schieß- und Dosenwurfbude sind vertreten.

Weitere Informationen: Das Frühlingsfest ist vom Samstag, 18. bis Sonntag, 26. März, täglich von 13 bis 20 Uhr geöffnet. Mittwochs und freitags finden Kindernachmittage statt.