Rheinfelden-Beuggen (lu). So ehrgeizig und zeitlich eng gesteckt die Umbauarbeiten auf Schloss Beuggen auch waren, so konsequent sind Kai Flender, der neue Besitzer des Schlosses, und der Geschäftsführer für Hotel- und Gastrobetrieb Christian Herzog zur Tat geschritten. Wie geplant, wird das Schloss am Montag, 6. März, seinen Betrieb aufnehmen. „Der Termin steht“, so Flender beim Pressegespräch.

Saniert, modernisiert und auf das Niveau von drei Sternen gebracht wurden 27 Zimmer im Hauptgebäude. Weitere 28 Zimmer im Zwei Sterne-Segment im Nebengebäude kommen zu einem späteren Zeitpunkt dran. Geöffnet wird aber jetzt auch der Gastrobetrieb mit Schlossrestaurant, Terrasse und Bar. Insgesamt wurden mehr als eine Million Euro investiert, wie Architekt und Generalplaner Flender aus Tiengen, dem bereits das Tiengener Schloss gehört, investiert. Die Bevölkerung kann sich am Sonntag, 12. März, von 10 bis 15 Uhr selbst ein Bild vom „neuen“ Schloss Beuggen machen.

Neben den Zimmern ist es vor allem der Restaurantbereich, der ordentlich für den täglichen Betrieb durchgehend von 12 bis 22 Uhr aufgerüstet wurde. Die Küche wurde für den à la carte-Bereich komplett umgebaut, viele Gerätschaften angeschafft. Und der Besitzer betont: „Es ist ein ganz normales Restaurant am Rhein, es ist für Jedermann offen“, macht er deutlich. Das müsse natürlich nach der Vorgeschichte erst einmal ankommen.

Das Konzept für die Küche lautet: bodenständig, badisch, frisch. „Und wir legen viel Wert auf Regionalität“, erklärt Herzog. Zehn Beschäftigte arbeiten im Restaurantbereich, weitere 15 im Hotel. Einige wenige Mitarbeiter wurden von der evangelischen Landeskirche übernommen. Aktuell wird es auch zwei Auszubildende im Hotelfach geben. Weitere Mitarbeiter und Aushilfskräfte kommen bei Hochzeiten, Geburtstagen und sonstigen Feiern in den zahlreichen Räumlichkeiten dazu.