Internationale Bauausstellung Basel 2020 (IBA) aller Orten: Rheinfelden beteiligt sich mit vier Projekten – zum Teil auch mit der Schweizer Schwesternstadt und anderen Gemeinden. Von Ulf Körbs Rheinfelden. Die „Schwoberunde“, der Rheinuferweg und seine Weiterentwicklung, ist gerade für die beiden Rheinfelden ein wichtiges Projekt. Mittlerweile stößt die Idee der Erweiterung auch in Bad Säckingen und Grenzach-Wyhlen auf der deutschen sowie Möhlin, Mumpf auf der eidgenössischen auf Interesse, wie Henri Leuzinger, der Schweizer Verantwortliche, bei einem Pressegspräch erläuterte. Und Ursula Philipps ergänzte, dass auch eine neue Schleife am Höllhage vorgesehen ist. Genaueres kann man beim Aktionstag am Sonntag, 25. September, erfahren. An diesem Tag wird von 14 bis 20 Uhr auch ein weiteres „Leuchtturm-Projekt“ präsentiert. Mit einem provisorischen Fährbetrieb wollen die Verantwortlichen der Bevölkerung schon ein Gefühl für den neuen Rheinsteg vermitteln. Für dieses Vorhaben wird in Kürze mit der Baugrunduntersuchung begonnen, wie Tiefbauamtsleiter Tobias Obert nicht nur im Bauausschuss ankündigte (wir berichteten). Dass es „langsam ernst wird mit der IBA“, wie es Oberbürgermeister Klaus Eberhardt bezeichnete, wird sich am Samstag, 24. September, zeigen beim „Mobilitätstag“, der eigentlich zu den Rheinfelder Klimatagen gehört. Aber er lässt sich auch bestens in das IBA-Projekt „Aktive Bahnhöfe“ eingliedern, befand IBA-Projektleiter Dirk Lohaus bei der Medienkonferenz. Zugleich erinnerte Eberhardt auch an die Idee, aus dem Bahnhofplatz eine „Mobilitätsdrehscheibe“ zu machen, wozu nicht nur das „Bauforum diente, sondern auch das geplante Multiplex-Kino und das Einkaufszentrum an der Einmündung der Elsa-Brändström-Straße in die Güterstraße gerechnet werden können. Das Quartett der Rheinfelder IBA-Projekte vervollständigt das „Urban Gardening“, das „Gemeinschaftsgärtnern“ in der Metzger-Grube. Dass es bestens läuft, auch davon kann man sich beim „Kürbisfest“ am Samstag, 8. Oktober, überzeugen. Aber auch die Tatsache, dass diese Aktion, die mittlerweile seit über einem Jahr läuft, zu den Preisträgern des Husqvarna-Förderwettbewerbs gehört. Mittlerweile hat die Gruppe rund um Gärtnermeister Joachim Schlageter nicht nur Hochbeete, Kräuterspiralen und Insektenhotels errichtet, sondern auch einen Lehmofen für künftiges Brot- und Pizzabacken.