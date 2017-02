Nachrichten-Ticker

21:00 Türkischer Haftrichter verhängt U-Haft gegen Deniz Yücel

Istanbul - Nach 13 Tagen Polizeigewahrsam in der Türkei hat ein Haftrichter in Istanbul Untersuchungshaft für den "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel erlassen. Der Haftrichter sei dem Haftantrag der Staatsanwaltschaft gefolgt, berichtete die "Welt". Dem 43-jährigen Korrespondenten würden "Propaganda für eine terroristische Vereinigung und Aufwiegelung der Bevölkerung" vorgeworfen. Verdächtige können in der Türkei bis zu fünf Jahre in Untersuchungshaft gesperrt werden. Yücel besitzt sowohl die deutsche als auch die türkische Staatsbürgerschaft.

20:51 VW kürzt Betriebsrenten für neue Vorstände

Wolfsburg - Neue Vorstandsmitglieder von Volkswagen erhalten künftig niedrigere Betriebsrenten. Statt bisher 50 Prozent des Grundgehalts zahlt der Dax-Konzern seinen Top-Managern dann noch 40 Prozent in die Betriebsrente ein. Das sagte ein VW-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet. Die Regelung ist Bestandteil des neuen Vergütungssystems, das der VW-Aufsichtsrat am Freitag beschlossen hatte. Diese Reform sieht auch einer Deckelung der Einkommen für die Vorstände vor.

20:49 Bombendrohungen gegen Jüdische Einrichtungen in den USA

Washington - Eine neue Welle von Gewaltandrohungen hat jüdische Einrichtungen in den USA erreicht. Mehrere jüdische Gemeindezentren und Tagesschulen wurden heute wegen Bombendrohungen vorsichtshalber evakuiert. Allein in der Gegend um die Hauptstadt Washington wurden die 143 Schüler einer Tagesschule in Sicherheit gebracht, berichtete die "Washington Jewish Week". Seit Wochen werden jüdische Einrichtungen in den Vereinigten Staaten mit ähnlichen Drohungen konfrontiert.

20:45 Hamilton Tagesbester bei Formel-1-Testauftakt

Barcelona - Der dreimalige Weltmeister Lewis Hamilton ist beim Testauftakt der Formel 1 die Tagesbestzeit gefahren. Der britische Mercedes-Pilot verwies in Barcelona Ferrari-Fahrer Sebastian Vettel mit 0,1 Sekunden Vorsprung auf Rang zwei. Die zehn Rennställe testen auf dem Circuit de Catalunya bis zum Donnerstag die neuen Autos, die durch eine Regelreform breiter, flacher, schneller und schwerer beherrschbar sind. Kommende Woche folgen noch vier weitere Testtage in Barcelona. Die Saison beginnt am 26. März im australischen Melbourne.

