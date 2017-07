Rheinfelden Die „Grün 07“ lebt bis heute fort

Das vielfach am Revers angesteckte kleine grüne Bäumchen, damals kreiert von Glaskünstler Wilfried Markus, verriet gestern im Vacono Dome schnell: Da war doch mal was!

Von Gerd Lustig

Rheinfelden. Zehn Jahre ist es inzwischen her, dass Rheinfelden die kleine Gartenschau „Grün 07“ gesehen und organisiert hat. Weil die damals mehr als zweieinhalb Monate währende Schau zum Erfolg auf ganzer Linie avancierte, riefen jetzt Stadt und Kulturamt die „Grün 07“ exakt zehn Jahre danach mit einer Matinee und einem kleinen Jubiläumsfest in Erinnerung.

„Es war ein vielfach lohnenswertes Projekt, vor allem hat es für Nachhaltigkeit gesorgt“, blickte Oberbürgermeister Klaus Eberhardt bei der von der Kapelle „Frl. Mayers Hinterhausjazzer“ schwungvoll umrahmten Matinee zurück. Anfangs zwar kommunalpolitisch umstritten und erst nach einem an wenigen fehlenden Stimmen gescheiterten Bürgerentscheid habe sich die Erkenntnis gezeigt, durch eine solche Schau die Kräfte zu bündeln und hin zu einer klaren Linie geführt. Und auch die Kosten der „Grün 07“ in Höhe von 2,8 Millionen Euro, davon ein Anteil von 1,52 Millionen Euro von der Stadt zu leisten, was durch Spenden in Höhe von 400 000 Euro aufgefangen wurde, bereiteten heute keinerlei Bauchschmerzen mehr.

Nachhaltigkeit

Im Gegenteil: „Die Grün 07 hat der Stadt eine ganze Menge Nachhaltiges gegeben, hat vor allem Formate geschaffen in den Bereichen Freiraum, Kultur und Gemeinsinn “, betonte der OB. Diese kleine Gartenschau habe sich für Rheinfelden allemal gelohnt, war er sich mit Alt-OB Eberhard Niethammer, dem eigentlichen Motor des Projekts, absolut einig. Ebenso lobte Eberhardt das Wirken von Kulturamtschef Claudius Beck, der nach Motto „Er kam, sah und siegte“ die „Grün“ regelrecht gewuppt habe. „Allein die kulturellen Highlights waren ein Alleinstellungsmerkmal dieser Schau“, sagte er. Aber auch die aus der „Grün 07“ entstandenen Formate wie „Runder Tisch Stadtgrün“, „3000 Schritte“, die „Roten Kisten“ sowie Veranstaltungen im Vacono Dome und im seitdem wunderbar gestalteten Tutti Kiesi-Areal hätten der Stadt sehr gut getan. Ebenso zählte er die Beteiligung an der Entente Florale dazu, bei der dreimal Gold geholt wurde, zweimal gemeinsam mit Rheinfelden/Schweiz.

Sodann war der Weg frei für Kinder und Familien zum Spielen, für Spaß und kurzweilige Unterhaltung. Der Spieldrachen Freiburg bot jede Menge spannende Wasserspielaktionen. Wasserbaustelle, Schifflewerkstatt und Standolympiade avancierten dabei zum Höhepunkt des Nachmittags für die Kleinen.

Weitere Informationen: Im September wird in der Rathausgalerie mit einer Ausstellung an die „Grün 07“ erinnert, und es werden die Entwicklungen nach der „Grün 07“ bis heute gezeigt. Vernissage ist am Montag, 11. September, um 19 Uhr.