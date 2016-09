20:26 Seehofer: "Lage für Union ist höchst bedrohlich"

München - Nach dem schlechten Abschneiden der CDU bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern hat CSU-Chef Horst Seehofer die Politik von Bundeskanzlerin Angela Merkel scharf kritisiert. "Die Lage für die Union ist höchst bedrohlich", die Menschen wollten "diese Berliner Politik nicht", sagte Seehofer der "Süddeutschen Zeitung". Seine "mehrfache Aufforderung zur Kurskorrektur" in der Flüchtlingspolitik sei nicht aufgenommen worden. Das "desaströse" Wahlergebnis in Mecklenburg-Vorpommern sei eine Folge davon. Die CDU war nur auf 19 Prozent gekommen und hinter die AfD zurückgefallen.

19:21 Russland macht Meinungsforschungsinstitut zu "ausländischem Agenten"

19:14 "Handelsblatt": Schäuble spart 122 Milliarden durch EZB-Politik

18:43 In Unionsfraktion keine offene Kritik an Merkels Flüchtlingskurs

Berlin - In der Unionsfraktion hat es ungeachtet des Erfolgs der rechtspopulistischen AfD bei der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern keine offene Kritik an der Flüchtlingspolitik von Kanzlerin Angela Merkel gegeben. Zwar sei die Stimmung der Abgeordneten von CDU und CSU gedämpft gewesen, hieß es aus Teilnehmerkreisen. Es habe eine ruhige Diskussion und kein "Scherbengericht" für Merkel gegeben. Fraktionschef Volker Kauder habe auch angesichts der Forderungen aus der CSU nach einer Kurskorrektur den Zusammenhalt der Union angemahnt. Merkel war bei der Sitzung nicht dabei.

18:10 Kamera findet Landeroboter "Philae" auf Kometen

Darmstadt - Endlich gibt es ein Foto des Mini-Labors "Philae" auf dem Kometen "Tschuri". Der Landeroboter steht eingeklemmt in einem dunklen Spalt auf dem Brocken "67P/Tschurjumow-Gerassimenko", wie die Europäische Raumfahrtagentur Esa mitteilte. Das Bild gelang der Hochleistungskamera Osiris an Bord der Raumsonde "Rosetta". Es entstand am 2. September bei einem Flug über den Kometen in einer Höhe von 2,7 Kilometern. Das Bild mache klar, warum die Kommunikation mit "Philae" nach der Landung am 12. November 2014 so schwierig gewesen sei. Er befindet sich in einem dunklen Spalt.