Rheinfelden Die „Liederlichen“ treten ab

Rheinfelden (lu). Freunde des gepflegten a-capella-Gesangs dürften es mit Wehmut vernehmen: Nach 16 Jahren macht die Gruppe „Die liederlichen Feelharmoniker“ Schluss.

Auf vielen Bühnen in der Region war das spezielle Gesangsensemble in der Vergangenheit unterwegs, nur mit den Stimmen und ohne Instrumente. Und in eine musikalische Schublade ließen sie sich nie stecken. Bei Empfängen waren sie mit dabei, gaben des Öfteren Benefizkonzerte. Unzählige Geburtstage haben sie gestaltet, waren bei Hochzeiten und Firmenfeiern. „Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist“, informiert Helmuth Rieger, einer der Sänger.

Doch ganz klammheimlich wollten sie nicht von der Bühne verschwinden. Und so sind zwei Abschlusskonzerte geplant. Die „Liederlichen“ treten zum einen am Freitag, 15. September, um 19.30 Uhr im Vacono Dome im Tutti-Kiesi-Kulturpark auf. Zum anderen wird der letzte Auftritt dann am Sonntag, 17. September, um 17 Uhr im Gemeindehaus in Degerfelden sein. Es gibt dabei keinen Vorverkauf, der Eintritt ist frei, um eine Kollekte für den guten Zweck wird jedoch gebeten.