Rheinfelden Die Stadtradler erstrampeln 32 000 Kilometer

Rheinfelden. Die Begeisterung für das Projekt „Stadtradeln“, an dem sich Rheinfelden erstmalig beteiligte, war bei der Prämierung immer noch zu spüren. So bezeichnete Erika Höcker, die städtische Klimaschutzmanagerin, die Aktion auch bislang als eine der gelungensten Klimaschutz-Veranstaltungen. Für sie steht außer Frage, dass es im kommenden Jahr zu einer Neuauflage kommen wird. „Dann knacken wir die 60 000 Kilometer-Marke“, so ihre Kampfansage an die benachbarten Städte.

Insgesamt nahmen 142 Radfahrer an der Aktion in Rheinfelden teil und „erradelten“ 32 263 Kilometer. Dies entspricht einer Einsparung von 4,6 Tonnen Kohlendioxid (CO2). Landesweit liegt Rheinfelden in den Kategorien „Radelaktivste Kommune“ und „Fahrradaktivstes Kommunalparlament“ aktuell auf Platz sieben. Da die bundesweite Aktion noch bis Ende Sep­tember läuft, bedeutet dies aber noch nicht das Endergebnis.

In Rheinfelden wurden die Preise für die Kategorien „Fahrradaktivstes Team“ und „Team mit den meisten aktiven Mitgliedern“ verliehen. Zu gewinnen gab es Fahrradtaschen, Standluftpumpen oder ein Buch. Alle Teilnehmer erhielten als kleines Dankeschön ein Fahrradklammer-Reflektorband.

Der Titel „fahrradaktivstes Team“ ging an die Gruppe „Herten Radler“ mit 532 Kilometern je Velofahrer. Platz zwei belegten die „Black Biker“ mit 478 Kilometern und Platz drei die Gruppe „IG Velo“ mit 406 Kilometern. Die Wertung der Teams mit den meisten Mitgliedern gewann das St. Josefshaus mit 25 Radlern, gefolgt vom „Offenen Team Rheinfelden“ mit 21 Aktiven und vom Team „Grüner Gockel“ mit 14 Radlern.