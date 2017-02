Rheinfelden-Karsau. Bei einer Autowerkstatt an der Schönenberger Straße in Karsau ging am Samstagabend, gegen 22.34 Uhr, ein Einbruchsalarm los. Sofort fuhr eine Streife dorthin, wo sie in der Schaufensterscheibe neben dem Haupteingang ein großes Loch feststellte.

Da nicht auszuschließen war, dass sich die Täter noch im Inneren befanden, wurde das Gebäude zusammen mit zwei weiteren Streifen umstellt und anschließend durchsucht. Die Täter befanden sich jedoch nicht mehr an der Örtlichkeit.

Im Inneren wurde festgestellt, dass ein im Lagerbereich an der Wand befestigter Tresor gestohlen wurde. Nach Sachlage lösten die Täter den Tresor von der Wand und schleiften ihn durch den Lagerraum bis hin zum Schaufenster.

Dort brachten sie ihn durch die zerstörte Scheibe aus dem Verkaufsraum hinaus und transportierten ihn ab. Ein Polizist fand in seiner Freizeit am Sonntagnachmittag im Bereich des Steinbruchs bei Kleinkems den aufgebrochenen Tresor. Dieser wurde sichergestellt und wird jetzt auf Spuren untersucht. Über das Diebesgut liegen der Polizei noch keine Erkenntnisse vor.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Rheinfelden entgegen, Tel. 07623/74040.