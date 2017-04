Rheinfelden Eberhardt kommt mit Lastenvelo

Erika Höcker hat Wort gehalten. Nach der Premiere eines Mobilitätstages im Herbst vergangenen Jahres auf dem Bahnhofsvorplatz hatte die städtische Klimaschutzmanagerin angekündigt, angesichts der doch eher spärlichen Resonanz eine Wiederauflage veranstalten zu wollen, und zwar dies mitten in der Stadt und im Zusammenhang mit der Frühjahrs-Velobörse. Damit lag sie goldrichtig.

Rheinfelden. In der Innenstadtherrschte fast den ganzen Samstag über reger Betrieb. Und die Angebote der umweltfreundlichen Verkehrsmittel wurden viel beachtet – und auch genutzt.

„Die Börse der IG Velo ist eine wunderbare Aktion“, betonte Oberbürgermeister Klaus Eberhardt in seiner kurzen Ansprache zur offiziellen Eröffnung des Mobilitätstags. Er freute sich, dass die Fahrradbörse erneut einen so großen Anklang fand. „Das Fahrrad ist ein ideales Verkehrsmittel und gerade bei Kurzstrecken in der Stadt nicht zu toppen“, befand der Rathauschef.

Sodann machte er sich mit dem Landtagsabgeordneten Josha Frey und dem Bundestagskandidaten Gerhard Zickenheiner (beide von den Grünen) auf den Rundweg durch die Innenstadt in Sachen umweltfreundliche Verkehrsmittel. Und ob Segway, E-Bike, Lasten-Fahrrad; da wurde nichts ausgelassen. Infos gab es auch über Car-Sharing. Mit einem eigenen Stand war die Tourist-Info präsent, unter anderem mit neuer Rad- und Wanderkarte. Bestaunt wurden zudem die diversen Hybrid- und E-Fahrzeuge und auch E-Zweiräder.

Der absolute Hingucker war dabei ein knallroter BMW mit nach oben zu öffnenden Flügeltüren. „Eigentlich dürfte ich da nicht reinsitzen, das glaubt mir keiner“, scherzte der Lörracher Zickenheiner, der auch mal eine schnelle Runde mit einem E-Motorrad drehte. Derweil hatte Josha Frey ein Extralob für die und bislang einzige Fahrschule im Landkreis mit Elektro-Autos parat: „Es ist schön, dass so die Jugendlichen von Beginn ihrer Autofahrkarriere an die E-Mobilität gewöhnt werden.“

Wer noch mehr Action wollte, der war am Friedrichplatz gut bedient. Zum einen war hier die SG Rheinfelden mit einem spannenden Hindernis-Parcour für Kinder und Jugendliche präsent – der auch reichlich genutzt wurde. „Die Koordinationsfähigkeit der Kinder hat in den vergangenen Jahren stark nachgelassen“, wies dabei einer der freundlichen SG-Helfer auf die Wichtigkeit der Sicherheit beim Radfahren hin. Zum anderen zeigte die Lörracher Gruppe „Momentum“, was an scheinbar simplen Stangengerüsten so alles möglich ist. Akrobatik pur mit kontrollierten kleinen Mutproben wechselten sich in schneller Folge ab. Die Gruppe war ein absoluter Hingucker, sprich: Das Momentum hatten sie oftmals auf ihrer Seite.

Und schon mal im Vorgriff: Rheinfelden macht im Mai an der landesweiten Aktion „Stadtradeln“ des Klimabündnisses anlässlich des Jubiläums „200 Jahre Fahrrad“ mit und nutzte so den Mobilitätstag, um Werbung in eigener Sache zu betreiben.