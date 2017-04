Rheinfelden Eichsler wünscht Ruhebänke an der Bächlegaß

Nachrichten-Ticker

19:50 Acht Festnahmen wegen Anschlags in St. Petersburg

St. Petersburg - Die russische Polizei hat acht Männer festgenommen unter dem Verdacht, in den Bombenanschlag in St. Petersburg mit 14 Toten verwickelt zu sein. Sechs Verdächtige seien in St. Petersburg festgenommen worden, zwei in Moskau, teilte das Staatliche Ermittlungskomitee mit. Bei Durchsuchung ihrer Wohnungen sei eine Bombe sichergestellt worden, die dem in einer Petersburger U-Bahnstation nicht explodierten Sprengsatz ähnele. Die Ermittler hätten auch Waffen und Munition gefunden, meldete die Agentur Interfax.

19:47 Gesetz gegen Ferienwohnungen teils verfassungswidrig?

Berlin - Im Streit um Ferienwohnungen in der Hauptstadt hat das Berliner Oberverwaltungsgericht Karlsruhe eingeschaltet. Das Bundesverfassungsgericht soll sich mit der Frage befassen, ob das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum auch rückwirkend gelten darf - also für die vielen Ferienwohnungen, die es vor Inkrafttreten schon gab. Das Oberverwaltungsgericht teilte mit, es halte das Verbot für teilweise verfassungswidrig. Das Verbot gilt seit 1. Mai 2014 in Berlin. Seither darf Wohnraum nur mit Genehmigung des Bezirksamtes für andere Zwecke genutzt werden.

19:14 Camperin vergewaltigt: Polizei findet Tatwaffe

Troisdorf - Im Fall der Vergewaltigung einer jungen Camperin in Troisdorf bei Bonn hat die Polizei die mutmaßliche Tatwaffe gefunden. Polizisten hatten Wiesen und Unterholz in der Siegaue durchkämmt. Dabei entdeckten sie rund 60 Meter vom Tatort entfernt eine etwa 50 Zentimeter lange gebogene Astsäge, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittler fahnden nach einem Mann, der am Wochenende in der Siegaue eine 23-Jährige und ihren Freund beim Zelten überfallen und die Frau vergewaltigt haben soll. Die Säge war den Angaben zufolge zuvor bei einer Grillparty an einer Brücke in Bonn gestohlen worden.

19:08 Kundgebung gegen den Terror in Moskau

Moskau - Nach dem Bombenanschlag in St. Petersburg sind mehrere Tausend Menschen in Moskau einem Aufruf der Regierung gefolgt, gegen den Terror zu demonstrieren. "Wir sind solidarisch mit St. Petersburg", rief ein Mann von der Bühne in der Nähe des Kremls. Kirchenglocken läuteten im Hintergrund, ansonsten herrschte Stille auf dem Platz. In St. Petersburg gehen die Ermittlungen weiter. Bei dem Bombenanschlag in der Metro am Montag waren 14 Menschen getötet und etwa 50 verletzt worden.

19:03 EU-Außengrenzen: Schärfere Kontrollen ab morgen

Potsdam - Als Reaktion auf die hohe Terrorgefahr verschärfen die EU-Staaten die Kontrollen an den Außengrenzen. Bei allen Passagieren, die aus Ländern außerhalb des Schengen-Raums an deutschen Flug- und Seehäfen einreisen, werden ab morgen die personenbezogenen Daten und die Nummer des Reisedokumentes mit einer Fahndungsdatei abgeglichen. Die neuen Regeln waren bereits nach den Anschlägen von Paris im November 2015 von der EU-Kommission vorgeschlagen worden. Vor etwa einem Monat wurde die Überarbeitung des Schengener Grenzkodexes von den EU-Staaten beschlossen.