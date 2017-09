Rheinfelden Ein hervorragendes Werbemittel

Von Ulf Körbs

Die „Märkte Rheinfelden“, die gestern eröffnet wurden, seien ein hervorragendes Werbemittel für die Geschäftswelt der Rheinfelder Innenstadt. Dies stellten Gewerbevereinsvertreter Frank Sattler und Oberbürgermeister Klaus Eberhardt gemeinsam fest.

Rheinfelden. Trotzdem brachte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende und Händlersprecher Sattler Kritik an einigen seiner Berufskollegen vor: „Ich kann es nicht verstehen, dass es Kaufleute in unserer Innenstadt gibt, die seit Oktober 2016 über die Baumaßnahmen in Warmbach schimpfen, aber die Plattform ,Märkte‘ nicht nutzen und am Sonntagsverkauf ihre Geschäfte geschlossen halten. Auch wenn es nur wenige sind, hierzu fehlen mir die Worte.“

Sattler und der Oberbürgermeister waren sich noch in anderen Punkten einig. Beide sprachen davon, dass die „Märkte“ zur „Rheinfelder Einkaufswelt gehören“, wie der Rathauschef es nannte. Er konnte beim Empfang in den Räumen der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden auch von „guten Gesprächen“ über die weitere Entwicklung an der Güter- und der Kapuzinerstraße berichten. Ziel sei dabei „die Stabilisierung und das Attraktivermachen der Fußgängerzone“.

Eberhardt lobte zudem den Gewerbeverein und die Markt-Organisatoren von der Hertener Firma SüMa Maier: „Es ist ein klug gewählter Termin, so direkt nach der Sommerpause direkt in die Vollen zu starten.“ Denn es gebe weiterhin die Erfordernis, die Innenstadt zu stärken, gleichwohl es in der jüngeren Vergangenheit einen deutlichen Aufschwung beim Geschäftsbesatz gegeben hat.

Sattler verwies bei seiner kurzen Ansprache nicht nur auf den „Hamburger Fischmarkt“ auf dem Friedrichplatz – „das ist sicher der Kracher“-, sondern auch den Warenmarkt auf dem Oberrheinplatz sowie einen Antik- und Raritätenmarkt. Hinzu kommt dann noch der Sonntagsverkauf von 13 bis 18 Uhr. Außerdem versteigert die Stadtverwaltung am heutigen Samstag auf dem Friedrichplatz rund 80 Fundfahrräder und gefundene Schmuckstücke gegen Barzahlung.

Samstag, 9. September

10 Uhr: Marktschreier auf dem Fischmarkt

14 Uhr: Beginn des „Wettbewerb im Bierkrugstemmen“! Alle „Starken“ sind aufgerufen, sich und ihre Kraft zu beweisen – es gibt für jeden etwas zu gewinnen.

16 Uhr: „Nachwuchs-Marktschreien“ – egal ob groß oder klein: Jeder kann’s versuchen. Jedem, der sich traut, wird’s danach mit einer tollen Fischmarkt-Tüte gedankt.

Sonntag, 10. September

11 bis 11.30 Uhr Maritimes Frühstück mit Freibier und lecker Matjes aus der Hand

14 Uhr: Stimmzettelvergabe am Getränkestand. Die Teilnehmer tragen ihren Favoriten ein. Egal ob „Wurst-Herby“, „Aal-Hinnerk“ oder einer ihrer Kollegen. Um 16 Uhr wird dann der Gewinner ermittelt sein. Dieser wird mit dem heiß begehrten Wanderpokal gekürt. Für die Mithilfe werden fünf der fleißigen Stimmzettel-Ausfüller ebenfalls belohnt mit prall gefüllten Körben aus dem Sortiment der Marktschreier.