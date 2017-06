Rheinfelden Ein Wohl auf den Hertener Wein

Rheinfelden-Herten (mv). Wenn es um das Thema Wein geht, dann zählt das Rebblütenfest der Hertener Interessensgemeinschaft Weinbau zu den ersten Adressen am Hochrhein, wie sich auch in diesem Jahr wieder zeigte.

Im Mittelpunkt stand die Verkostung der Steinackerweine des Jahrgangs 2016, jenen mehrfach preisgekrönten Tropfen, die mittlerweile internationale Klasse genießen und Standards erfüllen. Dementsprechen äußerte sich auch Markus Büchin, Winzermeister und Weingutbesitzer aus Schliengen. Er vergab an die IG-Vertreter mit Kellermeister Dietmar Leipert und dem Vorsitzenden des Vereins, Jürgen Reiske, beim Rebblütenfest Bestnoten. Er sagte, dass man es nur mit der Liebe zum Wein und zum Weinbau erklären könne, wenn Winzer wie die Mitglieder der IG Weinbau trotz der massiven Frostschäden und dessen Folgen in diesem Jahr wie gewohnt mit großer Perfektion weiterarbeiten würden. Immerhin müsse man in diesem Jahr mit einem 70-prozentigen Totalausfall rechnen, meinte der Winzermeister.

Lob richteten indes die Vertreter der IG Weinbau an Markus Büchin. Er führte am Samstagabend mit großem Sachverstand durch den Hertener Rebberg, wo auch die neu aufgestellten Hinweistafeln über die verschiedenen Weinsorten mit viel Wissenswertem über den Hertener Wein aufgestellt worden waren.

Wie man mit dem nahezu Totalausfall in diesem Jahr in der IG Weinbau umgehen will, darüber sind sich die Hertener Winzer noch nicht ganz einig. Man arbeite jedoch an Lösungen, so auch der Vorsitzende Jürgen Reiske. Entmutigen lassen sich die Hobbywinzer jedoch nicht, sie hoffen auf bessere Zeiten und vor allem bessere Wetterbedingungen für ihren Wein.