Rheinfelden-Karsau. Ein Unbekannter hat am Samstag gegen 22.13 Uhr versucht, in ein Wohnhaus an der Kapfbühlstraße einzubrechen.

Die Bewohnerin schlief bereits und wurde durch verdächtige Geräusche wach, heißt es im Polizeibericht. Als sie nachschaute, überraschte sie den Täter, als dieser gerade den Rollladen der Kellerwohnung hochschob. Als der Einbrecher die Bewohnerin erblickte, flüchtete er sofort in unbekannte Richtung. Eine eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen verlief ergebnislos.

Zeugen, die den Täter gesehen haben oder sonstige Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07623/74040 an das Polizeirevier Rheinfelden zu wenden.