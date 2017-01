Rheinfelden (lu). Mit einem einfachen Kulturkalender hat vor rund zehn Jahren alles begonnen. Inzwischen ist längst ein anerkanntes und beliebtes Magazin daraus geworden: Das Kulturmagazin „2 x Rheinfelden“. Das Besondere an diesem Heft ist dabei sein grenzüberschreitender Charakter. Jetzt gab es Grund zum Feiern: Soeben ist nämlich die 50. Ausgabe, die sich dem Schwerpunktthema Tanzen widmet erschienen. Die Macher und Redaktionsteams von beiden Seiten des Rheins, jeweils unter der Federführung der Kulturbüros und –ämter, stießen auf das Jubiläum mit einem Gläschen Sekt im Dietschysaal des Hauses Salmegg an.

„Das Magazin ist eine echte Erfolgsgeschichte“, waren sich Bürgermeisterin Diana Stöcker und Bea Bieber, Stadträtin aus Rheinfelden/Schweiz, einig. Ein derartiges Angebot suche Seinesgleichen in der gesamten Region. Zurecht sei man stolz auf inzwischen neun Jahre „2 x Rheinfelden“. Aus einem bescheidenen Infoblatt, das über die anstehenden Kulturtermine in beiden Städten informierte, sei ein Vorzeigeprojekt geworden, das auch andernorts gelobt wird. „Bitte weiter so“, würdigte Stöcker und sagte sowohl Dank an die Redationsteams wie auch an die Autoren und an Peter Löwe, in dessen Händen die grafische Gestaltung des Heftes liegt.

„Es ist das einzige Magazin, das ich kenne, das grenzüberschreitend funktioniert“, anerkannte auch Bea Bieber. Es sei schlichtweg beeindruckend, mit welcher Vielfalt an grenzüberschreitenden Themen das Werk bislang aufwartete. „Für mich ist es total spannend, da wurde viel aufgegleist“, sagt sie beim Jubiläumsempfang. Oftmals sei das Magazin Motivator zu noch mehr grenzüberschreitender Zusammenarbeit der beiden Städte gewesen. Unter andere nannte sie dabei das Repair-Café.

In der Tat: Ein Blick auf die Titelblätter der letzten 50 Ausgaben zeigt die große Bandbreite an grenzenlosen Themen. Sechs mal im Jahr und im Rhythmus von zwei Monaten erscheint das Magazin und informiert die Bürger kostenlos nicht nur über die vielen Veranstaltungen in beiden Rheinfelden, sondern beleuchtet in jeder Ausgabe ein spezielles Thema aus vielen verschiedenen Blickwinkeln. Die Auflage liegt jeweils bei 6000 bis 7000 Exemplaren. Beide Städte lassen sich das gemeinsame Magazin jeweils rund 25 000 Euro kosten. Für die Zukunft, so verspricht Kulturamtschef Claudius Beck, der auch einst den Anstoß für die Herausgabe des Magazins gab, werde daran gearbeitet, noch aktueller zu sein. Und damit meint er in erster Linie den Veranstaltungskalender der beiden Städte, der in jedem Heft viele Seiten einnimmt.