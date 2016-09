Nachrichten-Ticker

16:28 Koalitionsspitzen beenden Beratungen nach zwei Stunden

Berlin - Die Parteichefs der großen Koalition haben nach zwei Stunden ihr erstes Spitzengespräch im Kanzleramt nach der Sommerpause beendet. Ob es Ergebnisse gab, ist nicht bekannt. Ein Jahr vor der Bundestagswahl wollte die große Koalition Handlungsfähigkeit beweisen. Beim Treffen sollte daher ein Fahrplan für die nächsten Monate diskutiert werden. Neben den Sachthemen dürfte der Umgang mit der erstarkenden AfD eine Rolle gespielt haben.

16:17 Heftige Gewalt und viele tote Zivilisten vor Waffenruhe in Syrien

Damaskus - Vor dem Beginn einer neuen Waffenruhe im Bürgerkriegsland Syrien ist die Gewalt eskaliert, mehr als 100 Zivilisten wurden getötet. Kampfjets griffen Rebellengebiete in der heftig umkämpften Stadt Aleppo und in Idlib im Nordwesten des Landes an, berichteten Helfer und die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Morgen zum Sonnenuntergang sollen die Waffen in Syrien schweigen. US-Außenminister John Kerry und der russische Chefdiplomat Sergej Lawrow hatten Plan vorher in Genf vorgestellt.

15:59 Überraschung: Drogen im Ü-Ei

Ludwigsfelde - Die Polizei hat ein ungewöhnliches Drogenversteck durchschaut - und in einem Überraschungsei Speed und Cannabis gefunden. Die Beamten entdeckten die Drogen gestern bei der Kontrolle eines 28-Jährigen in Ludwigsfelde, wie die Polizei heute mitteilte. Die Rauschmittel waren in einer kleinen gelben Plastikkugel versteckt. Gegen den Besitzer wurde Anzeige erstattet. Das Überraschungsei samt Inhalt wurde sichergestellt.

15:49 Sportwelt gratuliert Angelique Kerber zum US-Open-Sieg

New York - Die Sportwelt hat sich nach dem US-Open-Sieg von Angelique Kerber vor der neuen Nummer eins der Tennis-Welt verneigt. Alle sind begeistert von der 28-jährigen Kielerin. "Angelique Kerber, 2016 U.S. Open Champion und neue Nummer Eins der Welt! Klasse erarbeitet, gekämpft und Nervenstärke bewiesen! SUPER Angie !!!", schrieb Steffi Graf. Auch Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger und Toni Kroos, Tennis-Profi Tommy Haas sowie Hockey-Olympiasieger Mo Fürste sendeten via Twitter und Facebook ihre Glückwünsche.

15:26 Hannover patzt gegen Dresden - Kaiserslautern neues Schlusslicht

Frankfurt/Main - Hannover hat die erste Saisonniederlage in der 2. Fußball-Bundesliga kassiert. Der Bundesliga-Absteiger unterlag vor heimischer Kulisse gegen Aufsteiger Dynamo Dresden mit 0:2. Die Sachsen sind als Zweiter mit acht Punkten nun erster Verfolger von Spitzenreiter Braunschweig. Greuther Fürth verpasste durch ein 1:1 bei Fortuna Düsseldorf den Sprung auf einen Aufstiegsplatz. Neues Schlusslicht ist Kaiserslautern nach einem 0:2 beim SV Sandhausen.