Schwörstadt (rr). Acht Wochen später als vorgesehen kamen am Freitag die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Dossenbach zusammen. Eine plötzliche Erkrankung des Kommandanten war der Grund dafür. Doch damit hatte der Amtsverzicht von Gerd Bühler nichts zu tun. Er hatte schon vor etlichen Monaten darauf hingewiesen, dass er nach 15 Jahren diese Funktion abgibt und den Wechsel auch gut vorbereitet.

Zunächst war er 13 Jahre lang stellvertretender Kommandant, dann übernahm er drei Wahlperioden lang die Spitze mit ganzer Kraft. Eines der wichtigsten Ergebnisse für die Abteilung aus dieser Zeit war der Umbau des Gerätehauses. Die 28 Kameraden der Aktivabteilung konnten unter seiner Führung ihre Qualifikation erheblich ausbauen. Fünf Kameraden absolvierten im Vorjahr den Lehrgang als Atemschutzgeräteträger. Gerade diese Ausbildung ist für die Einätze besonders wichtig. „Die Atemschutzgeräte sind unsere Lebensversicherung,“ sagte Bühler. In diesem Zusammenhang dankte er Gerätewart Manuel Benz, der mit seiner gewissenhafte Arbeit entscheidend zur ständigen Einsatzbereitschaft und zur Sicherheit für die Kameraden beitrug.

Bei den Proben ist Luft nach oben

Auch in seiner letzten Jahresbilanz mahnte er die Teilnahme an den Proben an, mit 75 Prozent lag sie zwar geringfügig höher als im Jahr zuvor, „aber sie ist deutlich ausbaufähig,“ regte er an.

Alarm gab es im vorigen Jahr nur vier Mal. Zusätzlich zu diesen Einsätzen übernahmen die Kameraden etliche andere wichtige Hilfen, allen voran die Unterstützung für die Abteilung Schwörstadt bei deren Feierlichkeiten zum 150. Jubiläum.

Zu Beginn der Jahresversammlung ergriff noch einmal der frühere Bürgermeister Artur Bugger das Wort und bedankte sich für die jahrelange gute Zusammenarbeit. Vieles hätten die Dossenbacher auch mit einer gehörigen Portion Eigenleistung erledigt. Er wandte sich speziell an Bühler, mit ihm seien nach intensiven Meinungsaustauschen stets gute Lösungen gefunden worden. Viel Dank sprachen die Kameraden selbst an ihren bisherigen Kommandanten aus, zuverlässig und hartnäckig sei er gewesen, aber stets sehr umgänglich.