Rheinfelden Einer hat bisher gefehlt

Er hat noch gefehlt. Nachdem es bereits für die Partnerstädte Neumarkt, Fécamp und Vale of Glamorgan Freundeskreise gibt, wurde jetzt auch einer für die belgische Partnerstadt Mouscron aus der Taufe gehoben.

Von Gerd Lustig

Rheinfelden. „Von Mouscron-Seite bestand schon seit Längerem der Wunsch nach einem Freundeskreis“, erklärte dazu Reinhard Börner. Er ist derzeit neben Danielle Lauer, Annette und Heiner Lohmann sowie Gaby Dolabdjian einer der fünf Personen, die den Freundeskreis als eine Interessengemeinschaft künftig mit Leben füllen wollen. „Weitere Mitstreiter sind natürlich jederzeit willkommen“, meinte Börner. Die IG plant dabei nicht die Gründung eines eigenständigen Vereins, will sich aber – allein schon aus versicherungstechnischen Gründen – an den Verein Pro Rheinfelden Stadtmarketing anhängen.

„Die Stadt bietet dabei die Plattform und freut sich natürlich außerordentlich über diese Initiative“, machte auch Bürgermeisterin Diana Stöcker beim Pressegespräch deutlich. Gerade die partnerschaftlichen Beziehungen zu Mouscron empfindet sie als sehr lebendig und warmherzig. Gleich bei ihrem ersten Besuch in einer Partnerstadt Rheinfeldens hat sie diesen sehr persönlichen Eindruck gewonnen. Freundeskreis und Stadt betrachtet sie künftig als eine wichtige Symbiose. „Ein Freundeskreis gibt der Stadt künftig ein Gesicht“, erklärte die Bürgermeisterin. Sie hofft, dass jetzt das bisherige Ungleichgewicht in der Partnerschaft korrigiert werden kann. Denn in Mouscron, mit dem die offizielle Partnerschaft mit Rheinfelden bereits seit dem Jahr 1981 besteht, gibt es schon seit Längerem einen Freundeskreis.

In zehn Tagen steht bereits die erste Aktion des neuen Freundeskreises auf der Agenda. Man ist beim „Fête des Hurlus“, der bedeutendsten Veranstaltung im Jahreskalender in Mouscron, mit dabei. „Wir werden dort mit zwei Ständen vertreten sein“, machte Danielle Lauer deutlich. An dem einen Stand wird sich Reinhard Börner als Glasbläser betätigen, am anderen soll Repräsentatives aus Rheinfelden und der Südschwarzwaldregion verkauft werden, unter anderem Bauernbrot, Obstbrände und Schinken, ähnlich, wie dies auch der Freundeskreis Fécamp beim dortigen Fest des Meeres oder beim Weihnachtsmarkt macht. Mit von der Partie wird auch Oberbürgermeister Klaus Eber­hardt mit Gattin Monika sein, um dem Ganzen das nötige Offizielle zu geben. Im nächsten Jahr soll es an den Ständen bei diesem großen Hurlus-Fest auch städtische Produkte und Souvenirs geben. Dass es allerdings in diesem Jahr ein kleines bisschen anders auf dem Fest zugeht, erklärte Danielle Lauer, nachdem ja vor Kurzem der Bürgermeister ermordet worden war. „Es findet aber in jedem Fall statt, nur eben mit kleinen Pausen und Gedenkminute“, so Lauer.

Was der neue Freundeskreis sich zunächst einmal auf die Fahnen geschrieben hat: Verbindungen sowohl im Bereich des Sports zu schaffen als auch auf kultureller Seite, beispielsweise mit Musikvereinen. Annette Lohmann kann sich einen Austausch von jungen Bands vorstellen. Und via Schiene Volkshochschule sind auch Sprachkurse denkbar.

Weitere Informationen: Ansprechpartner: Reinhard Börner, Telefon 01771/655 89 75 oder per e-mail: reinhard@maien.com.