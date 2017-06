Rheinfelden Einfach abgehauen

Nachrichten-Ticker

13:51 Bundespräsident startet eigenen Auftritt bei Facebook

Berlin - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will mit den Bürgern künftig auch direkt über soziale Medien kommunizieren. Morgen soll dafür sein Facebook-Auftritt starten, wie das Präsidialamt mitteilte. Anlass ist Steinmeiers dritter Antrittsbesuch in einem Bundesland morgen in Hessen. Bereits nach seiner Wahl im Februar hatte er angekündigt, auch soziale Medien zu nutzen, um vor allem mit jungen Menschen zu diskutieren. Um den neuen Account soll sich ein Social-Media-Team kümmern, aber Steinmeier werde sich auch persönlich äußern, was dann kenntlich gemacht werde.

13:49 Drei weitere Verdächtige nach Champs-Élysées-Anschlag

Paris - Nach dem Anschlag auf dem Pariser Prachtboulevard Champs-Élysées haben die Behörden Ermittlungsverfahren gegen drei weitere Verdächtige eingeleitet. Die im Verlauf der vergangenen Woche Festgenommenen stehen im Verdacht, eine Rolle bei der Beschaffung des Sturmgewehrs des Angreifers gespielt zu haben, wie aus Justizkreisen bekannt wurde. Kurz vor der Präsidentenwahl in Frankreich hatte Karim C. am 21. April mit einem Kalaschnikow-Gewehr einen Polizisten erschossen. Zwei weitere Beamte und eine deutsche Passantin wurden verletzt. Die Polizei erschoss den in Frankreich geborenen Täter.

13:46 Elektrokabel um den Hals - kleiner Junge tot

Hausham - Eine Mutter hat im bayerischen Hausham ihren eineinhalbjährigen Sohn leblos mit einem Elektrokabel um den Hals im Bett aufgefunden. Der Junge wurde noch mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht, doch alle Wiederbelebungsversuche blieben ohne Erfolg. Nach Polizeiangaben hatte der Kleine sich mit seinem Zwillingsbruder alleine im Kinderzimmer aufgehalten, während der Vater im Elternschlafzimmer war. Die Eltern wurden nach dem Unfall von einem Kriseninterventionsteam betreut. Ein Fremdverschulden hatten die Ermittler ausgeschlossen.

12:44 Schwache Beteiligung zum Auftakt der französischen Parlamentswahl

Paris - Die Parlamentswahl in Frankreich hat schleppend begonnen. Im ersten Wahlgang gaben bis zum Mittag 19,2 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimmen ab, wie das Innenministerium bekanntgab. Die Franzosen sind aufgerufen, die 577 Sitze der Nationalversammlung neu zu vergeben. In den meisten Wahlkreisen dürfte die Entscheidung erst in einer Stichwahl in einer Woche fallen. Umfragen hatten die Partei des neuen Staatspräsidenten Emmanuel Macron deutlich in Führung gesehen.

12:42 US-Tourist bei Bad in Spree ertrunken

Berlin - Ein 20 Jahre alter Tourist ist bei einem Bad in der Spree ertrunken. Der US-Amerikaner sei am Morgen mit einem Begleiter auf der Höhe des Bode-Museums in Berlin-Mitte in den Fluss gesprungen und nicht wieder aufgetaucht, teilte die Polizei mit. Taucher der Feuerwehr bargen den Mann nach einer halben Stunde. Am Spreeufer konnten die Rettungskräfte den Mann zunächst reanimieren. Sie brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er jedoch wenig später starb. Das Baden ist an der Stelle des Flusses verboten.