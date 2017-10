Rheinfelden Einkaufen wird zum Erlebnis

Rheinfelden (pem). Rheinfelden ist von allen Himmelsrichtungen her wieder bestens erreichbar. Das wurde mit zwei Aktionstagen in der Innenstadt gefeiert. Gleichzeitig war der Samstag auf dem Oberrheinplatz der „Tag des Ehrenamtes“. Erwachsene und Kinder – alle Generationen kamen auf ihre Kosten.

„S`isch wieder uff“ – unter diesem Motto hat Rheinfelden am Freitag und Samstag Kunden und Passanten „Willkommen in der Innenstadt“ geheißen. „Das ist eine Aktion der Innenstadtgeschäfte, um dafür zu werben, dass Rheinfelden verkehrsmäßig wieder gut zu erreichen ist“, betonte Gabriele Zissel, Ressortleiterin von Stadtmarketing Rheinfelden. Und Wirtschaftsförderer Elmar Wendland erklärte: „In kurzer Zeit haben Runder Tisch und WST (Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing) mit dem großartigen Engagement der Innenstadtgeschäfte etwas auf die Beine gestellt.“

Die Aktionen passten vor allem zum obligatorischen und gut frequentierten Samstagseinkauf in der City. Die Modenschau am Freitagabend hingegen hat laut Zissel zwar wenige Menschen angelockt, aber sehr gut funktioniert und soll im kommenden Frühjahr wiederholt werden. Die Maskottchen „Löwe“, „Bär“ und „Panda“ marschierten entspannt durch die Fußgängerzone, umflutet von Menschenmassen, die bei schönen Herbstwetter auf dem Markt und in den Geschäften ihren Wochenendeinkauf erledigten.

Dazu wurde Live-Musik serviert: Von der einen Seite wehten fröhliche Bandklänge der Schmugglergilde Warmbach in die Menge, an immer wieder neuen Plätzen sorgte Musiker Klaus Böffert für Gute-Laune-Melodien. „Richtig tolles Shopping-feeling, es macht Spaß in Rheinfelden einzukaufen, und man bekommt alles, was man fürs tägliche Leben braucht“, freute sich ein junges Paar aus Nollingen.

Der Mix stimmte, die Rheinfelder Händler präsentierten eigene, zusätzliche Einkaufserlebnisse: Angebote, Rabattaktionen, Tombola und Glücksrad. Eine Hüpfburg und Gabelstaplerfahren für Kinder rundeten das Erlebnis ab. Außerdem bekamen die Kunden bei Vorzeigen des Kassenzettels ihre Parkgebühren zurückerstattet, und es wurden extra große Taschen gratis verteilt: „Rheinfelden (Baden) Einkaufen ohne Umwege“ stand auf der schwarzen Einkaufstasche.