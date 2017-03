Rheinfelden Er arbeitet professionell

Rheinfelden. „Hier wird professionell gearbeitet – man spürt das Engagement und das Herzblut.“ Ein größeres Lob hätte Oberbürgermeister Klaus Eberhardt dem Stadtsportausschuss, dem Dachverband der sporttreibenden 36 Rheinfelder Vereine mit mehr als 10 000 Aktiven, bei der jüngsten Hauptversammlung für seine geleistete Arbeit im vergangenen Jahr nicht aussprechen können. Er dankte dafür, dass neben dem Sport auch Rand- und aktuelle Themen wie Inklusion und Integration aufgriffen wurden. Dem Vorsitzenden Dieter Wild und seinem Vorstandsteam bescheinigte er eine „sehr verantwortungsvolle Tätigkeit“.

Eberhardt versprach zudem, dass die Stadt auch weiterhin am Sportentwicklungskonzept in der Kernstadt und in den Ortsteilen festhalten werde. Angesichts der soliden Finanzlage ließe sich da auch Einiges auf den Weg bringen.

Rückblick

Von einem arbeitsreichen Jahr berichtete Vorsitzender Dieter Wild. Eingeführt wurden eine freiwillige Nutzergebühr sowie auch eine Abgabe für Reinigung am Wochenende im Europastadion. Aufgestellt wurde ein neuer Trainingsplan für das Europastadion, ebenso wird der Trimmpfad betreut. Gefreut hat sich das Gremium über eine neue Stadionuhr, eine neue Anzeigetafel in der Fécamphalle sowie auch über die Einweihung der Pumptrackanlage in der ehemaligen Metzgergrube. Beteiligt war man beim Projekt des Badischen Sportbundes „Sport mit Flüchtlingen“. 34 Flüchtlinge sind inzwischen in zwölf Vereinen aktiv, davon allerdings allein 18 im „Black Forest Cricket Club Lörrach“. Eines mahnte er indes dringend an: „Es ist jetzt wirklich an der Zeit für die neuen Sportförderrichtlinien.“

Vorschau

Am 23. Juli wird es wieder in ein grenzüberschreitendes Rheinschwimmen mit Start am Inseli geben. Am Freitag, 7. April findet die Sportehrung im Schulcampus statt . Weiter am Ball bleiben will der Ausschuss bei der Sanierung von Duschen und Umkleidetrakten in Nollingen, Warmbach und der Goetheschulhalle.

Beschäftigen wird in diesem auch der Umzug es FSV von der Richterwiese nach Warmbach Zumal der FSV den Wunsch nach einem neuen, eigenen Vereinsheim geäußert habe, machte der Vorsitzende aber deutlich: „Das Europastadion wird Sportstadion der Stadt bleiben, da wird keiner der Vereine übervorteilt.“

Wahlen

Gewählt wurden Andreas Baumgartner (2. Vorsitzender) und Christoph Brugger (Kassierer).

Aufnahme

Bei zwei Gegenstimmen und zwei Enthaltungen wurden die „Rheinfelder Kickers" als 37. Verein in den Stadtsportausschuss aufgenommen. Der Verein um den Vorsitzenden Imed Melki hatte sich aus dem Projekt Nachtsport heraus gebildet. Er nimmt bereits in der laufenden Saison in der Kreisliga C, Staffel 4, teil.