Rheinfelden-Minseln (pem). Er ist ein Künstler. Charisma und Zeichnungen sind seine Markenzeichen. Den Blick ruhig und besonnen in die Kamera, ja ins Leben gerichtet, so kennt man Dietmar Biermann. Heute feiert er wie jedes Jahr an Silvester nicht nur den Jahreswechsel, sondern auch Geburtstag. 90 Jahre ist er alt.

Anders als in den vergangenen Jahren erlangt sein Wiegefest heute eine Besonderheit. Nicht er, sondern die Stadt Rheinfelden und der Ortsteil Minseln lenken die Aufmerksamkeit auf seine Person: Der Jubilar wird im Rahmen einer kleinen Feierstunde mit der Ehrenmedaille der Stadt Rheinfelden ausgezeichnet. Er ist Mitbegründer des Vereins Haus Salmegg, war beim Museumsverein Minseln fast von Anfang an aktiv dabei, zudem hat er für unzählige Rheinfelder Vereine ehrenamtlich gezeichnet.

Der Graphiker, der nach dem Zweiten Weltkrieg in die Heimat seiner inzwischen verstorbenen Ehefrau Käthe, vom Osten in den Westen, genau gesagt von Plauen nach Jülich zog, begann seine berufliche Selbständigkeit damit, für die damals wieder aufgebauten Geschäftslokale Schilder zu malen. Der Kalligraphie kundig, mehrten sich die Aufträge, Dietmar Biermann war gestalterisch erfolgreich tätig.

Auch war er neben vielen ehrenamtlichen Tätigkeiten immer wieder künstlerisch aktiv. Mit anderen Kunstinteressierten wurde sogar ein eigener Ausstellungsraum geschaffen und eine Galerie eröffnet. Er und seine Frau Käthe taten sehr viel für die Kultur, sowohl in Jülich als auch in der jetzigen Heimat Rheinfelden.

Es war vor 28 Jahren, als der Jubilar in den wohlverdienten Ruhestand trat. Das Ehepaar Biermann zog zu der Familie nach Minseln – zu Tochter und Schwiegersohn, Gritli und Wilhelm Hundorf. Und neben den beiden Enkelinnen gratulieren auch fünf Urenkel zu seinem Ehrentag.

In seiner jetzigen Heimat wohnte er auch der Gründungsversammlung des Salmegg-Vereins bei und gestaltete als freischaffender Künstler Ausstellungen in der Umgebung. Jetzt sind seine Aquarelle thematisch zeitpolitisch inspirierte Darstellungen. Die Figurationen entziehen sich durch puppenhafte, skurrile Bewegungsmechanismen der realen Menschlichkeit. Seine Memoiren sind in heiterer Kurzform geschrieben. Frei nach Johann Christoph Friedrich von Schiller „Alle Kunst ist der Freude gewidmet“ erschien 2012 ein limitierter Privatdruck. Viele Bücher sind Biermanns eigen, doch dieses kleine Machwerk erzielt Freude und Schmunzeln.