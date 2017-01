Das gibt es ganz selten: Geburtstag, Silvester und eine hohe Auszeichnung an ein und demselben Tag. Der Minselner Dietmar Biermann durfte dies am letzten Tag im alten Jahr erfahren.

Rheinfelden-Minseln (pem). Die Stadt Rheinfelden zeichnete Dietmar Biermann mit der Verdienstmedaille in Silber für sein künstlerisch-, kommunalpolitisch- und gesellschaftliches Engagement aus. Der Kreis der Gäste im Foyer der Alban-Spitz-Halle war groß und spiegelte bei der Verleihung durch Oberbürgermeister Klaus Eberhardt das Ansehen Biermanns wider. Seine Familie, Freunde, Künstler, Weggefährten, Vertreter aus Politik und Vereinen erwiesen ihm die Reverenz.

„Mit Ihrem Einsatz, Ihrem Gestaltungswillen, Ihren Ideen und Aktivitäten haben Sie unsere Heimat mit gestaltet“, fasste Eberhardt die Bedeutung des Geehrten zusammen. Der Oberbürgermeister hob Biermanns Lei­stungen im Ehrenamt und seine grafischen Arbeiten für die Stadt Rheinfelden, Heimatmuseum Dinkelberg, Salmegg Verein, Elisabethenkindergarten, Gewerbe-, Dinkelberg- und Volkshochschule hervor. „Ihre Signets (Logos) zeichnen sich durch eine besondere Qualität aus. Sie sind verständlich und beinhalten eine kompakte Wiedergabe der Charakteristika eines Ortes auf abstrakte Weise, sie sind gut lesbar und verständlich für die verschiedenen Zielgruppen. Ihre Darstellungen sind einzigartig“, meinte das Stadtoberhaupt.

Minselns Ortsvorsteherin Eveline Klein gratulierte auch in der Funktion als Fördervereinsvorsitzende und als Vorsitzende des SPD Ortsvereins Minseln/Dinkelberg, dessen an Lebensjahren ältestes Mitglied Dietmar Biermann ist, und als „Freundin“. Sie rief auch die vielen „wunderschönen Ausstellungen“ des heute 90jährigen Meisler Bürgers in Erinnerung. „Er hat es immer verstanden, die Ausstellungen entsprechend zu präsentieren, er hat ein unverwechselbares Logo geschaffen, hatte die Idee für die Vereinsfahne, hat Werbemittel entworfen – und so war eben lange Zeit jedes Ausstellungsplakat ein echter Biermann“.

„Er bringt Farbe in unser Dorf“, lobte Stefan Hunzinger, Vorsitzender des Musikvereins. Kurt Renz, der an der Spitze des Gesangvereins steht, dem der Geehrte seit 30 Jahren als Passivmitglied angehört, sprach: „Dietmar Biermann hat viel für die Kultur in ganz Rheinfelden getan“.

Dietmar Biermann selber nahm die Ehrung gelassen und mit viel Freude auf. Da er selber aus gesundheitlichen Gründen nicht vor so großem Publikum sprechen wollte, übernahm dies seine Enkelin Katrin Nuiro. Es machte großen Spaß, ihr zuzuhören, denn sie ließ spannend das Leben ihres Opas, Revue passieren. Musikalisch umrahmt wurde die Feierstunde vom örtlichen Gesang- und Musikverein.