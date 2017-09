Rheinfelden Er geht von Stuttgart nach Berlin

Der Christdemokrat Felix Schreiner wechselt vom Stuttgarter Landtag in den Berliner Bundestag. Unsere Zeitung sprach mit ihm über seine Motive und Ziele.

Rheinfelden/Schwörstadt. Schreiner war als Landtagsabgeordneter auch für den Bereich Rheinfelden/Schwörstadt zuständig, da diese beiden Kommunen mit zum Landtagswahlkreis Waldshut gehören, bei der Bundestagswahl aber zu Lörrach.

Herr Schreiner, zunächst einmal Glückwunsch zu Ihrem Bundestagswahlergebnis. Was ich mich aber frage: Sie sind erst wenige Jahre im baden-württembergischen Landtag, auch um Rheinfelden und Schwörstadt zu vertreten. Warum jetzt der Tausch von Stuttgart mit Berlin?

Ich möchte unsere Region konkret voranbringen. Zuletzt ist mir das beim Breitbandausbau gelungen. Vor wenigen Tagen fand in Stühlingen der Spatenstich für den Bau des Backbone-Netzes für den Kreis Waldshut statt. Bei vielen anderen, für unsere ländliche Region wichtigen Themen fallen die Entscheidungen allerdings in Berlin. Die Neuregelung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen hat die Kompetenzen des Bundes noch weiter gestärkt. Deswegen habe ich mich nach ausführlichen Gesprächen mit meiner Familie für eine Kandidatur entschieden.

Ich verstehe mein gutes Erststimmenergebnis nun als Vertrauensvorschuss und Auftrag, den Wahlkreis weiter voranzubringen.

Sie scheiden nach sechs Jahren aus dem Stuttgarter Parlament aus und überlassen dieses Feld Ihrer „Ersatzkandidatin“ Sabine Hartmann-Müller. Welchen Rat hätten Sie an die Hertener Ortsvorsteherin und Rheinfelder Stadträtin für ihre künftige Landtagsarbeit?

Sabine Hartmann-Müller bringt in die Landtagsarbeit in der Tat nicht nur eine große kommunalpolitische Erfahrung ein, sondern ist auch mit den Themen unserer Region bereits gut vertraut. Wenn ich meiner Zweitkandidatin also überhaupt einen Ratschlag mitgeben wollte, dann jenen, dass der oder die regionale Abgeordnete in Stuttgart hartnäckig an viele Türen klopfen muss, um den eigenen Wahlkreis voranzubringen. Ich hätte für den Breitbandausbau im Landkreis keine so hohe Förderung zu einem so frühen Zeitpunkt einwerben können, wenn ich mich in Stuttgart nicht hartnäckig dafür eingesetzt hätte.

Sie sind nicht der einzige „Hochrhein-Abgeordnete“ im künftigen Bundestag. Wie wird Ihre Zusammenarbeit mit Ihrem Parteifreund Armin Schuster, einem erfahrenen Bundesparlamentarier, und dem weiteren „Neuzugang“ Christoph Hoffmann aus dem Wahlkreis Lörrach-Müllheim aussehen?

Mit meinem Lörracher Kollegen Armin Schuster arbeite ich bereits seit 2011 gut und vertrauensvoll zusammen. Beispiele dafür sind unsere gemeinsame Arbeit für die Elektrifizierung der Hochrheinbahn, den Fortbau der A 98 in den Teilabschnitten 5 und 6 zwischen Karsau und Murg und der gemeinsame Einsatz für Grenzgängerbelange. In all diesen Themen sind wir zuletzt vorangekommen. Daran möchte ich anknüpfen.