Rheinfelden-Herten (pem). „Von außen kann niemand bestimmen diesen Beruf zu wählen. Das kommt von innen“, ist Pfarrer Albin Blümmel, der morgen seinen 75. Geburtstag feiert, überzeugt.

Nach nunmehr 49 Jahren Priesterarbeit denkt Albin Blümmel nicht wirklich an den Ruhestand. „Wenn es meine Kräfte und die Umstände zulassen, will ich noch gut zwei Jahre weitermachen“, sagt er schmunzelnd. Der beliebte katholische Pfarrer, der in Bachenau bei Heilbronn geboren ist und in Freiburg und Würzburg Theologie studierte, kam im Jahre 1973 nach Herten. Die Pfarrei Sankt Urban mit Herten und Degerfelden ist seither seine Heimat. Aber „Herr Pfarrer“ – so wird er von den meisten liebevoll genannt – widmet sich intensiv den Menschen mit all ihren Nöten, Ängsten, Sorgen und Leiden – und zwar in ganz Rheinfelden.

Die Glaubensvermittlung bedeutet für den Pfarrer „Anbetung“ und genießt oberste Priorität. „Ich halte sehr gerne Gottesdienste, ich will aus den Lesungen den Menschen etwas vermitteln. Ich bereite mich stets auf die Gottesdienste und Predigten vor“, beschreibt er einen Teil seiner Arbeit. Mit 75 Jahren wird er auch weiterhin nach Togo und nach Frankreich reisen.

Der Hertener Pfarrer ist Initiator und Realisator des Freundeskreises Togo. Und er kümmert sich auch noch um christliche Flüchtlinge aus Syrien und dem Irak.

Morgen, am 75. Geburtstag lädt der Pfarrer zu einem Empfang nach der Messe ein. „Jeder kann kommen, aber ich wünsche mir keine Sachgeschenke“, freut sich Alban Blümmel.