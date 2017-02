In den drei Gemeinschaftsunterkünften (GU) in der Zuständigkeit Rheinfeldens leben derzeit insgesamt 456 Flüchtlinge. Da aber immer weniger ankommen, will der Kreis die GU an der Schildgasse bis 2018 abbauen. Doch die Stadt brauch zunächst dort Räume, um die Anschlussunterbringung bewältigen zu können.

Rheinfelden/Schwörstadt (kör). Die Stadt ist verpflichtet, 101 Personen unterzubringen. Doch derzeit hat sie nur Räume für 65. Daher baut die Wohnbau jetzt ein Gebäude an der Werderstraße, das die Stadt nach Fertigstellung anmieten wird. Untergebracht sollen hier aber nicht nur Flüchtlinge, sondern auch Familien, die von Obdachlosigkeit bedroht sind, betonte Bürgermeisterin Diana Stöcker im Hauptausschuss, als sie die Situation darstellte.

Sie berichtete auch über die Herkunft der Flüchtlinge. Der größte Teil von ihnen – rund ein Drittel – sind aus Syrien. Die zweitgrößte Gruppe wird von Afghanen gestellt, danach folgen Gambia und der Irak. Dabei haben 47 Prozent aller Flüchtlinge in Rheinfelden und Schwörstadt eine „sehr gute Bleibeperspektive“ und nur knapp acht Prozent stammen aus „sicheren Herkunftsstaaten.

Schildgasse als Zwischenlösung

Da die Wohnungen an der Werderstraße erst Ende des Jahres fertig gestellt sein können, braucht die Stadt eine Übergangslösung. Hier kommt der Stadt, die Stöcker alles in allem gut aufgestellt sieht, die Absicht des Kreises, die „GU Schildgasse“ abzubauen, entgegen. Sie will zwei Gebäude an der Schildgasse anmieten, was laut Mitteilung auch „im Hauptausschuss Anklang fand“. Und das trotz der Kosten, welche mit 110 000 Euro beziffert sind, die aber nicht im Haushalt stehen. Sie sind aber nach Stöckers Angaben durch die zukünftige Nutzungsentschädigung gedeckt.

43 der bislang schon untergebrachten Personen leben nach Angaben der Bürgermeisterin in einem Mietverhältnis, das sie selbst bezahlen. Die restlichen leben in von der Stadt angemieteten Wohnungen. Das gilt auch für jene 36, die man an der Schildgasse unterbringen will.

Planungen für die Gemeinschaftsunterkünfte

Das geht aber nur Ende des Jahres, denn diese Gemeinschaftsunterkunft soll bekanntlich ganz abgebaut werden. Im Hintergrund steht ein auslaufender Pachtvertrag mit Grundeigentümer Energiedienst. Die GU an der Römerstraße soll dagegen langfristig mit 150 Plätzen erhalten bleiben. Gleiches gilt für die 67 Plätze in Schwörstadt.

Verteilung der Plätze nach Ortsteilen

Dabei werden die Plätze für die Anschlussunterbringung laut Präsentation von Bürgermeisterin Stöcker auf die Kernstadt und die Ortsteile verteilt. Dabei sind 61 für die eigentliche Kernstadt vorgesehen, 13 in Warmbach – insbesondere an der Eichbergstraße und der Mouscron-Allee. Für Adelhausen und Nollingen sind je acht Plätze vorgesehen, in Karsau – Riedmatt, Beuggen und im Dorf – sieben, Herten – St. Josefshaus – und Minseln je vier. Hinzu kommt noch ein Platz in Eichsel.