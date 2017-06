Rheinfelden Es geht um Lieder

19:01 Dax schwächelt erneut - Euro-Auftrieb belastet

Frankfurt/Main - Der Dax hat erneut nachgegeben. Dabei passte sich der deutsche Leitindex den gesamten Tag über dem Auf und Ab des Euro an, der letztlich wieder spürbar in Richtung 1,14 US-Dollar stieg. Mit einem Abschlag von 0,19 Prozent auf 12 647,27 Punkte ging der Dax aus dem Handel. Damit erholte er sich im Tagesverlauf von anfänglich deutlicheren Verlusten.

18:59 Karlsruhe erlaubt G20-Camp in Hamburg - aber eingeschränkt

Karlsruhe - Ein großes Protestcamp von G20-Gegnern in Hamburg darf starten - aber nur in einem durch die Behörden stark beschränkbaren Rahmen. Das Bundesverfassungsgericht hob nach einer Klage der Veranstalter ein generelles Verbot des im Stadtpark geplanten Camps im Eilverfahren auf, wie in Karlsruhe mitgeteilt wurde. Die Richter verpflichten die Hansestadt aber nicht zur uneingeschränkten Duldung. Sie kann ausdrücklich den Umfang des Camps beschränken, Auflagen verhängen und die Veranstaltung sogar an einen anderen Ort verlegen.

18:45 Bericht: Laptops auf US-Flügen weiter erlaubt

Washington - Laptops und Tablets bleiben auf Flügen in die USA erlaubt, wenn die Fluggesellschaften schärferen Sicherheitsvorschriften des US-Ministeriums für Heimatschutz zustimmen. Diese Regelung wolle Heimatschutzminister John Kelly heute verkünden, berichtet CNN. Aus Sicherheitsgründen werde das DHS bei der Ankündigung der neuen Maßnahmen nicht ins Detail gehen. Sie gelten ohne Ausnahme für alle Flüge weltweit in die USA. Laut CNN erwartet das Ministerium unter anderem erweiterte Scans, eine genauere Überprüfung der Passagiere und mehr Sprengstoff-Spürhunde.

18:12 Flüchtlingskrise: Italien droht mit Anlegeverbot für Schiffe

Rom - In der Flüchtlingskrise droht Italien der EU mit Konsequenzen, falls dem Land nicht ein Teil der Last abgenommen wird. So könnte Schiffen von Hilfsorganisationen mit geretteten Migranten die Einfahrt in italienische Häfen verwehrt werden, hieß es aus Regierungskreisen in Rom. Dabei geht es um Boote von Hilfsorganisationen, die nicht unter italienischer Flagge fahren. Im Gegensatz zu ersten Informationen seien davon aber Schiffe der EU-Mission "Operation Sophia" oder der EU-Grenzagentur Frontex nicht betroffen.