Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen, an welchem der drei Standorte das geplante Zentralklinikum des Landkreises Lörrach (wir berichteten) gebaut werden soll. Allerdings: Bei einer ersten Bewertung der drei Standorte hatte Lörrach deutlich vorne gelegen. Viel Kritik hatte es indes für die angewendete Bewertungsmatrix gegeben.

Rheinfelden. Und so hagelte es auch regelrecht Kritik bei der dritten und letzten Bürger-Information im Rheinfelder Bürgersaal, zu der gut 100 Interessierte, darunter zahlreiche Stadt-/Kreisräte und Mitglieder des Krankenhausfördervereins, gekommen waren. Keine Frage: Landrätin Marion Dammann blies eine ordentliche Brise Gegenwind ins Gesicht. Die Kreischefin war zwar ständig darum bemüht, abzuwiegeln und versicherte: „Wir verstehen die Bewertungsmatrix als lernendes System“, zeigte sie sich erschrocken über die Kritik und sprach von einem bis zur endgültigen Entscheidung offenen und transparenten Verfahren, in dem nicht versucht werde, auf irgendetwas hinzulenken.

Und dennoch: „Der vor Jahren eingeschlagene Lörracher Weg setzt sich auch hier fort, da wird mit Spitzfindigkeiten schön gerechnet“, brachte beispielsweise Heiner Hesser den an diesem Abend vielfach geäußerten Vorwurf, dass das Ergebnis bereits feststehe, auf den Punkt. Auch Uwe Tittmann konnte sich des Eindrucks nicht erwehren, dass Lörrach bevorzugt wird und so verlangte er ein „faires Verfahren“. Eckhard Hanser konstatierte „willkürlich gewählte Bewertungskriterien“ und hätte sich auch mal Veränderungen der Parameter gewünscht. Hannelore Nuß mutmaßte: „Die Entscheidung liegt schon in der Schublade.“

Und Oberbürgermeister Klaus Eberhardt betonte: „Die Bewertungskriterien sind methodisch doch sehr hinterfragenswert.“ Bewertungskriterien, wie die Feldlerche oder Stechmücken, das klinge für ihn wie Erbsenzählerei, machte Horst Sift deutlich. Mit Sparkassenchef Klaus Schäuble war er sich einig, dass die Punkte „möglicher schneller Baubeginn in Herten“ – Eberhardt : „In 18 Monaten könnten wir Baureife herstellen“ – und „günstigere Kosten als in Lörrach“ zu wenig berücksichtigt worden seien.

In diesem Punkt signalisierte Armin Müller, Geschäftsführer der Kreiskliniken-GmbH, jedoch Nacharbeitung und er betonte: „Das fließt noch in die Matrix ein und könnte zu einer Verschiebung der Punktebewertung führen.“ Zuvor hatte Gemeinderat Alfred Winkler moniert, dass am Standort Lörrach gar eine Landesstraße verlegt werden müsse. „Eine solche Subventionierung ist doch nicht zulässig“, sagte er.

Auch die Erreichbarkeit der künftigen Zentralklinik für die Bürger aus dem gesamten Landkreis stand im Fokus der Kritik. „Dies ist in der Matrix deutlich überbewertet“, meinten unisono Sabine Hartmann-Müller und Hans Rudolf Henche, während Jens Wattchow, leitender Oberarzt der Neurologie, die Erreichbarkeit für möglichst viele Menschen innerhalb von 15 Minuten gerade für extrem wichtig hält. Diethard Brunner hätte sich gewünscht, dass der Verkehr im Landkreis auch auf Engstellen geprüft worden wäre. Denn die B 317 rund um Steinen sei im Berufsverkehr „oftmals dicht“.

Die Anregung von Dieter Meier, dass im Falle des Entscheids für den Standort Rheinfelden auch eine deutliche Vergrößerung des Einzugsgebiets fürs Zentralklinikum einhergehe, ließ Landrätin Marion Dammann nicht unbedingt gelten: „Wir haben in erster Linie einen Versorgungsauftrag für den Landkreis Lörrach, argumentierte die Kreischefin.