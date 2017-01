Rolf Brugger will mit sei­nen Kollegen die Kapuzinerstraße in Rhein­felden weiter entwickeln. Der Investor plant eine Er­weiterung des Hochrheincenters (HRC) in Richtung Friedrichplatz. Doch es geht nicht so recht voran.

Rheinfelden. Auf Anfrage unserer Zeitung am Rande des Neujahrsempfangs des Gewerbevereins Rheinfelden am Freitag (wir berichteten) konnte der Investor nur ein „zähes Geschäft“ melden. Allzumal jetzt wieder die Erweiterung der Fußgän­gerzone um die Kapuzinerstraße im Ge­spräch sei.

Schon bei der Vorstellung des 20-Millionen-Euro-Projekts im Gemeinde­rat im vergangenen November hatte Archi­tekt Manfred Lietzow als Planer darauf hin­gewiesen, dass die immer wieder kritisier­ten Stellplätze entlang der Kapuzinerstraße sowie eine freie Zufahrt Grundbedingung für einige Geschäfte im HRC seien. Und das gelte auch für die Erweiterung. Zu­gleich wurde aber seitens der Investoren an­gedeutet, bei einer Erweiterung der Fußgän­gerzone möglicherweise auf diese Parkplät­ze auch verzichten zu können.

Brugger hatte den Empfang auch genutzt, um Bürgermeisterin Diana Stöcker seine Sicht der Dinge zu schil­dern, wie sie bestätigte. Stöcker verwies aber auf Oberbürgermeister Klaus Eber-hardt, in dessen Ressort die Angelegenheit liegt und auch von ihm gesteuert wird.

Der Verwaltungschef gab sich gegenüber unserer Zeitung recht zugeknöpft. Er antwortete: „Es ist zutreffend, dass wir in Verhandlun­gen mit den Projektentwicklern der Kapuzi­nerstraße 4 sind. Es geht unter anderem um die Möglichkeiten und die Höhe eines frei­willigen Sanierungszuschusses der Stadt zu dem Projekt. Der Zuschuss ist dann sehr gut zu rechtfertigen, wenn es städtebauliche Vorteile durch das Projekt zu erwarten sind. An diesem Thema arbeiten wir. Bitte sehen Sie es mir nach, dass ich Finanzierungsver­handlungen nicht in der Öffentlichkeit füh­re. Das Verhandlungsergebnis mündet dann aber in einer Verwaltungsvorlage, die selbstverständlich in den Gremien der Stadt beraten wird.“

Stufenartiges Gebäude soll Flachbau ersetzen

Bekanntlich planen die Investoren den Flachbau neben dem HRC in Richtung Friedrichplatz abzureißen und an seiner Stelle ein stufenartiges Gebäude zu errich­ten. In seinen sieben oberirdischen Geschoss sind ebenerdig eine Erweiterung des Müller-Marktes sowie die Unterbringung der bisherigen Geschäfte – NKD und Pro Optik – vorgesehen. Die beiden Tiefgeschosse sollen als Keller-räume und als Tiefgarage ge­nutzt werden.

Die planerischen Vorarbeiten werden auch die Verwaltung in Anspruch nehmen. Das Gebäude soll nämlich knapp 27 Meter hoch werden und eine Geschoss­fläche von rund 6500 Quadratmeter haben. Deshalb müsste der jetzige Bebauungsplan geändert werden.

Zugleich müssen Brugger und seine Kolle­gen noch an anderer Front Überzeugungs- ar­beit leisten. Die Tiefgarage soll nämlich teilweise unter der Rudolf-Vogel-Anlage entstehen. Diese Nachricht hat die Bewohner des Gebäudes, das sich im Besitz der städtischen Wohnbau befindet, auf den Plan gerufen. Und es gibt auch kritische Stim­men, die sich an der vorgesehenen Zufahrt über die Basler Straße stören.