Rheinfelden (lu). Aschermittwoch ist Heringszeit. Das hat auch bei den Rheinfelder Hofnarren der Harlekin-Clique zu Beginn der jetzt angelaufenen Fastenzeit Tradition. „Narrenschmaus und Fastenspeise“ hieß es daher wieder gestern im Paulussaal, als Vorsitzender und Oberhofnarr Rüdiger Holdorf zu Fisch und mehr an den Tisch lud.

Grundsätzlich blickte der Vorsitzende auf eine schöne Kampagne zurück. So zeigte sich Holdorf stolz auf die rund 50 Passivmitglieder in der Clique, mit denen in dieser Session Veranstaltungen wie Narrendorf und Narrentreffen nebst Wurstbude gestemmt werden konnten. Angesichts verminderter Aktivenzahlen (aktuell sind es noch 16) aber käme er sich, der inzwischen seit mehr als 35 Jahren den Hofnarren gibt, immer mehr vor wie der „letzte Mohikaner“. „In Sachen Nachwuchspflege müssen wir also in diesem Jahr verstärkt etwas tun“, forderte er folglich.