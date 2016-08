Rheinfelden. Erstmalig ist der Spielbus des SAK Lörrach Bestandteil des Rheinfelder Sommerferienprogramms. Insgesamt zwei Wochen war und ist der Spielbus in Rheinfelden unterwegs und hat Station am Spielplatz in Warmbach, an den Gemeinschaftsunterkünften in der Römerstraße und Schildgasse sowie am Spielplatz am Fécampring gemacht. Im Schnitt nutzten täglich zwischen 20 bis 30 Kinder das Spielangebot.

Richtig gerührt zeigte sich Franziska Laws vom SAK sowie Bürgermeisterin Diana Stöcker und Cornelia Rösner, Leiterin des Amtes für Familie, Jugend und Senioren, bei ihrem Besuch am Dienstagnachmittag angesichts der vielen Abschiedsgeschenke – selbst gemalte Bilder und kleine Stofftiere –, welche die Kinder dem Team überreicht hatten. „Es ist eine tolle Erfahrung. Wir haben einen sehr guten Zugang zu den Kindern, aber auch zu den Eltern bekommen“, meint die Sozialpädagogin. Von diesen kam auch die Anregung, in Zukunft am letzten Tag ein kleines Quartiersfest zu machen. Auch der Wunsch, dass der Spielbus öfter kommen sollte, wurde an das Team herangetragen.

Für Bürgermeisterin Stöcker steht es außer Frage, dass es zu einer Wiederholung, vielleicht auch in anderen Ferien, kommen wird. „Wenn ich das bunte Treiben hier so beobachte, dann handelt es sich ja nicht nur um eine Aktion für die Kinder, sondern um eine Bereicherung für das ganze Quartier“, fasst sie ihre Eindrücke zusammen.