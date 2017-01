Nachrichten-Ticker

20:02 Merkel sieht Grenzschutz als Schlüssel bei Flüchtlingsverteilung

Luxemburg - Kanzlerin Angela Merkel sieht eine bessere Sicherung der EU-Außengrenzen als Voraussetzung für eine "fairere Verteilung" von Flüchtlingen in Europa. Die Weichen dafür müssten beim kommenden EU-Gipfel Anfang Februar in der maltesischen Hauptstadt Valletta gestellt werden, sagte sie in Luxemburg nach einem Treffen mit dem luxemburgischen Regierungschef Xavier Bettel. Sie mahnte zugleich zu Geduld angesichts der Weigerung vieler EU-Regierungen, Flüchtlinge aufzunehmen. Dies sei nicht das erste europäische Projekt, das länger als anderthalb Jahre brauche.

19:58 Banküberfall in Hamburg - Angestellter angeschossen

Hamburg - Bei einem Banküberfall in Hamburg-Altona ist ein Bankangestellter angeschossen worden. Nach dem flüchtigen Täter fahndet die Polizei am Abend mit einem Großaufgebot. Der Angestellte der Hamburger Sparkasse sei bei dem Überfall kurz vor Schließung der Filiale schwer verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin. "Er wurde im Bauchbereich getroffen und ins Krankenhaus gebracht." Die Mordkommission ermittele. Weitere Mitarbeiter und Kunden, die zum Zeitpunkt des Überfalls um kurz vor 18 Uhr in der Bank waren, erlitten Medienberichten zufolge einen Schock.

19:43 Bahn drosselt wegen Schneefront ICE-Tempo

Berlin - Bahnreisende müssen in den nächsten Tagen wegen der angekündigten Schneeschauer mit längeren Fahrten im Fernverkehr rechnen. Die Bahn drosselt die Höchstgeschwindigkeit der ICE an diesem Freitag bis auf weiteres auf Tempo 200, wie das Unternehmen ankündigte. Das soll Verspätungen und Ausfälle durch Schotter und Eisklumpen verhindern. Auf den Hochgeschwindigkeitsstrecken verlängere sich die Fahrtzeit um 10 bis 20 Minuten, hieß es. In der Regel fahren die ICE-Züge mit Spitzengeschwindigkeiten von 230 bis 300 Kilometern pro Stunde.

19:42 SPD setzt im Anti-Terror-Kampf auf Härte und Prävention

Berlin - Die SPD will die neuen Anti-Terror-Gesetze im Bundestag rasch umsetzen - dringt zugleich aber auf mehr Prävention, um künftige Anschläge zu verhindern. "Ich rechne damit, dass wir Ende Januar schon die Gesetzentwürfe bekommen, die dazu notwendig sind", sagte der Chef der SPD-Bundestagsfraktion, Thomas Oppermann, zum Auftakt einer zweitägigen Klausur in Berlin. Oppermann bezog sich auf ein Paket von Justizminister Heiko Maas und Innenminister Thomas de Maizière, das unter anderem eine erleichterte Abschiebehaft und eine elektronische Fußfessel für islamistische Gefährder vorsieht.

19:22 Gensheimer gleich gefordert: Team baut auf ihren Kapitän

Rouen - Kapitän Uwe Gensheimer ist unmittelbar nach seiner Rückkehr ins Abschlusstraining der deutschen Handballer eingestiegen. Anstatt einen Zwischenstopp im Hotel zu machen, ließ sich der 30-Jährige nach sechseinhalb Stunden im Auto direkt in die Arena in Rouen fahren. "Wir werden ihn sicher sofort brauchen, das steht außer Frage", sagte Bundestrainer Dagur Sigurdsson vor dem ersten Spiel morgen gegen Ungarn. Nach dem Tod seines Vaters war er einige Tage bei seiner Familie. Gleich zu Beginn des Turniers könnte die ganze Verantwortung auf seiner Position auf ihm lasten, da in Rune Dahmke der zweite Linksaußen wegen einer Grippe auszufallen droht.