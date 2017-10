Rheinfelden Es steht nichts mehr im Weg

Nachrichten-Ticker

23:30 Betriebsrat von Air Berlin rechnet mit Kündigungswelle

Berlin - Der Betriebsrat von Air Berlin stellt sich auf massenhafte Entlassungen ein. Das geht aus einer Mitarbeiterinformation des Betriebsrats Nord hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorlag. In dem internen Papier heißt es: "Alle Mitarbeiter werden gekündigt!!!" Ziel sei es, die nötigen Verhandlungen noch im Oktober "final abzuschließen". Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet. Ein Sprecher der insolventen Fluggesellschaft wollte den Bericht am Abend nicht kommentieren.

23:04 Dow Jones mit minimalem Minus

New York - Nach der längsten Gewinnserie der US-Börsen seit 2013 haben die Anleger am Freitag erst einmal durchgeschnauft. Der Dow Jones verlor 0,01 Prozent auf 22 773,67 Punkte. Auf Wochensicht legte er dank der positiven Entwicklung an den Vortagen dennoch um 1,65 Prozent zu. Der Kurs des Euro lag zuletzt bei 1,1735 Dollar.

22:59 Island kann auf WM-Premiere hoffen - Türkei ohne Ticket

Berlin - Island steht vor seiner ersten Teilnahme bei einer Fußball-Weltmeisterschaft. Und die Türkei kann nicht nach Russland fahren. Die Isländer gewannen in der Qualifikation überraschend deutlich mit 3:0 gegen die Türkei. Damit übernahm Island die Führung in der Gruppe I. Vor dem Quali-Abschluss am Montag gegen den Tabellenletzten Kosovo haben die Isländer zwei Punkte Vorsprung auf Kroatien.

22:03 Katalonische Parlamentspartei CUP: Keine Sitzung am Montag

Barcelona - Die Verfechter einer Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien haben einen Rückzieher gemacht. Eine für Montag geplante Plenarsitzung des Regionalparlaments werde nicht stattfinden, teilte die linke Parlamentspartei CUP der Deutschen Presse-Agentur mit. Ursprünglich war erwartet worden, dass bei der Sitzung die Unabhängigkeit Kataloniens ausgerufen werden sollte. Das spanische Verfassungsgericht hatte die Sitzung verboten. Der Chef der Regionalregierung, Carles Puigdemont, will nun Medienberichten zufolge am Dienstag vor dem Parlament in Barcelona sprechen.

21:47 Deutsche U21 spielt 6:1 gegen Aserbaidschan

Cottbus - Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat in der EM-Qualifikation dank einer überzeugenden Leistung den zweiten Sieg im zweiten Spiel gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz bezwang in Cottbus Aserbaidschan mit 6:1. Es war der 16. Sieg der U21 in der EM-Quali in Serie. Nächster Gegner ist am Dienstag auswärts Norwegen.