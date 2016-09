„Vollgas wie die Profis“, prangt da auf einigen Bannern im Europastadion. Und lange bitten ließen sich die 48 Nachwuchskicker nicht, die jetzt bei der viertägigen BVB-Fußballschule mitmachen dürfen. Kaum war das schwarz-gelbe Trikot des Traditionsvereins Borussia Dortmund übergestreift, ging das anspruchsvolle Training auch schon los.

Rheinfelden. Bereits zum dritten Mal hatte die Firma Evonik als Hauptsponsor des BVB zum Fußballcamp nach Rheinfelden geladen. Neben Kindern von Evonik-Mitarbeitern waren auch Nachwuchskicker aus sechs Fußballvereinen aus der Umgebung dabei. Erstmals wirkte die Stadt Rheinfelden als Kooperationspartner mit und durfte ebenfalls 15 Teilnehmer für das beliebte Camp benennen.

„Für die Stadt ist die BVB-Fußballschule ein ganz großer Gewinn, da geht für viele Nachwuchskicker ein Wunsch in Erfüllung“, wusste Bürgermeisterin Diana Stöcker bei der Begrüßung. „Die Nachfrage nach dem Camp war gigantisch, oftmals musste das Los entscheiden“, hatte zuvor Evonik-Werksleiter Peter Dettelmann erklärt. Schön sei es, dass in diesen Tagen nicht nur Fußball, Technik und Koordination vermittelt werde, sondern auch Respekt, der Umgang miteinander und Fair Play im Vordergrund stehen. „Das ist auch bei den Profis und auf dem Weg dorthin in unseren Leistungszentren so“, betonte in seiner kurzen Einführung ebenso einer der drei hauptamtlichen Trainer der BVB-Fußballschule.

„Nehmt also viel mit“, rief schließlich Werkschef Dettelmann den 48 erwartungsfrohen Buben und Mädchen zu. „Nach vier Tagen seid ihr sicher top-fit und könnt cool kicken“, war sich die Bürgermeisterin schon sicher.

Und schon ging’s mit Feuereifer los. Aufgeteilt in drei Gruppen, standen die Themenschwerpunkte Dribbling, Torschuss und Balltechnik auf dem Programm. Bis zum Freitag heißt es jetzt für den Fußballnachwuchs der Region täglich zwei Trainingseinheiten à 90 Minuten. „So haben Reus, Sahin und Götze auch mal angefangen“, machte Trainer Thorsten den Kindern die Anstrengung schon mal schmackhaft.

Spaß steht im Vordergrund

Das Training basiert im Übrigen auf dem sportlichen Konzept der BVB-Nachwuchsabteilung. Neben den fußballspezifischen Inhalten wie Dribbling, Finten und Torschuss vermitteln die Trainer immer auch den Spaß am Sport. „Der Spaß steht ganz im Vordergrund“, betonte denn auch Trainer Thorsten zu Beginn. Und die Mahlzeiten in der Mensa in der Hans Thoma-Schule? „Die entsprechen dem Ernährungsplan der BVB-Fußballschule“, heißt es von offizieller Seite.

Zusätzlich findet am noch Samstag, 10. September, von 10 bis 12 Uhr eine Trainer-Schulung statt. Etwa zehn Coaches haben sich gemeldet.