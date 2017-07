Rheinfelden Fest in der Stadt verankert

Nachrichten-Ticker

22:50 72 Hotdogs in zehn Minuten - Wettesser bricht eigenen Rekord

New York - Beim Hotdog-Wettessen im New Yorker Vergnügungspark Coney Island hat der Serien-Champion Joey Chestnut seinen eigenen Rekord gebrochen. Der 33-jährige Kalifornier verdrückte 72 Würstchenbrote in zehn Minuten und verbesserte seinen Rekord vom Vorjahr damit um zwei Hotdogs. Deutlich hinter Chestnut platzierte sich Carmen Cincotti, der in derselben Zeit immerhin 62 Hotdogs verschlang. Der Wettbewerb wurde erstmals im Jahr 1916 abgehalten, mittlerweile richtet das Schnellrestaurant "Nathan's Famous" es jährlich zum Unabhängigkeitstag der USA am 4. Juli aus.

22:42 BKA kauft "Panama Papers" - Fahnder werten riesigen Datensatz aus

Berlin - Im Kampf gegen Geldwäsche und Steuerbetrug hat das Bundeskriminalamt die im vergangenen Jahr veröffentlichen "Panama Papers" gekauft. Nach Angaben aus Berliner Regierungskreisen wurden für den riesigen Datensatz mit Informationen über dubiose Geschäfte mit Briefkastenfirmen fünf Millionen Euro an eine "Quelle" gezahlt. Vor mehr als einem Jahr hatte ein internationales Medien-Netzwerk mit den "Panama Papers" Finanzströme in der mittelamerikanischen Steueroase enthüllt. Die Daten würden geprüft und ausgewertet, um strafrechtlichen und steuerrechtlichen Tatbeständen nachzugehen.

22:06 Hamburger Polizei räumt Zelte von G20-Gegnern aus Park

Hamburg - Die Hamburger Polizei hat am Abend mehrere Zelte von G20-Gegnern auf einer Grünfläche im Stadtteil Altona weggeräumt. Unter dem Protest von Hunderten Menschen entfernte sie die Zelte. Nach Schilderungen von dpa-Reportern setzte die Polizei Pfefferspray oder Reizgas ein. Unweit davon entfernt hatten rund 40 Aktivisten ein Camp mit Schlafzelten aufgebaut. Die Aktivisten hatten angekündigt, "Parks, Plätze, Flächen und Knotenpunkte" mit vielen kleinen Camps zu besetzen, wenn die Polizei kein zentrales Zeltlager mit Übernachtungsmöglichkeiten ermöglichen sollte.

22:04 Keine Strafe für Berliner Party-Polizisten

Berlin - Die ausschweifende Feier von Berliner Polizisten bei einem G20-Einsatz in Hamburg hat keine Konsequenzen für die Beamten. Es gebe keine Belege, keine Aussagen von Zeugen, keine Videoaufnahmen oder Fotos, die "in irgendeiner Weise disziplinare Folgen" haben müssten. Das sagte ein Sprecher der Berliner Polizei in der RBB-"Abendschau". Mehr als 220 Berliner Polizisten waren nach Hamburg geschickt worden, um die Kollegen vor dem G20-Gipfel zu unterstützen. Sie sollen in ihrer Unterkunft exzessiv gefeiert haben. Die Hamburger Polizeiführung hatte die Berliner Polizisten zurückgeschickt.

20:47 Fernzug nach Notruf gestoppt und geräumt

Herzberg - Ein Reisezug von Prag nach Kiel ist wegen einer vermeintlichen Bedrohung mit einer Schusswaffe an einem Bahnhof in Brandenburg gestoppt und geräumt worden. Alle etwa 400 Fahrgäste und das Personal verließen an der Station von Herzberg die Bahn. Zuvor war ein Notruf eingegangen. Ein offenbar betrunkener Mann soll Reisende und Zugpersonal mit einer Schusswaffe bedroht haben. Ersten Ermittlungen zufolge handelt es sich um einen 46-Jährigen aus Dresden, der eine Plastikpistole bei sich trug. Er wurde festgenommen.