Rheinfelden. In der Reihe „Film des Monats“ wird am Montag, 9. Januar, 19.30 Uhr, der Spielfilm „Der Marsch“ im katholischen Pfarreizentrum gezeigt. Der Film aus dem Jahr 1990 erzählt die fiktive Geschichte von Tausenden Afrikanern, die sich zu Fuß auf den Weg nach Europa machen. Im Nachgespräch schlägt Naakow Grant-Hayford vom Galtung-Institut in Grenzach-Wyhlen, den Bogen zur heutigen Flüchtlingssituation.