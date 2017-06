Rheinfelden Flohmarkt zieht Besucher an

Rheinfelden-Nordschwaben (pem). Beim Nordschwabener Jubiläumsflohmarkt von Beginn an bis in die späten Nachmittagsstunden war mächtig was los. Besucher von Nah und Fern zog es in das Dorf, das 750 Jahre alt ist und anlässlich dieses Jubiläums erstmals einen großen Flohmarkt auf die Beine stellte. Die Besucher flanierten entlang der Schopfheimer-, Leberholz- und Lichsenstraße, Im Brünnle, Seegrund-, Schluckacker- und Mauritiusweg sowie im Niggital. Die Bewohner hatten schon früh in den Morgenstunden liebevoll die Verkaufsstände gerichtet, sie luden auch in ihre Schuppen und Garagen ein. Die ersten Neugierigen kamen bereits vor der offiziellen Eröffnung, dann war die ganze Zeit Betrieb.

„So viele Leute waren noch nie auf einmal in unserem Dorf unterwegs. Es machte Spaß zu beobachten oder selber auf Tour zu gehen“, sagte eine Nordschwöblerin voller Freude. Die Vielfalt an allem, was man gebrauchen kann – oder auch nicht, war sehr groß und ohne den Geldbeutel zu zücken kam wohl niemand durch Nordschwaben.

Dazwischen immer wieder Kulinarisches: Hier die heißen Buurewürste, da eine Waffelstation und Kuchen gab es in reichlicher Auswahl. Schaulustige zog es auch in die alte Poststation und zu Vorführungen in der Schnapsbrennerei.