Rheinfelden „Flugdrache“ in der Stadtbibliotek

Die Rheinfelder Stadtbibliothek hat ein neues Angebot: die türkischsprachige Kinderzeitschrift „Uçurtma“, auf deutsch „Flugdrache“

Rheinfelden (kör). Zurück geht diese neue Kooperation der Stadt auf die Ausstellung „Geschichten aus Anatolien“, die in diesem Sommer im Haus Salmegg statt fand. Dabei konnte die junge Kindermodendesignerin Ayse Öcal, die als Künstlerin teilnahm, mit ihrer Eröffnungsrede Bürgermeisterin Diana Stöcker derart begeistern, dass sie sich eine Zusammenarbeit zum Ziel setzte.

Das türkischsprachige Kinder- und Jugendmagazin „Flugdrache“, zu dem Öcal Illustrationen beisteuert, macht sich stark für Toleranz und Gleichberechtigung. Es wird von mehr als 30 ehrenamtlich engagierten Personen in der Türkei herausgebracht.

Ab Herbst hat die Stadtbibliothek das einmal im Monat kostenlos erscheinende Heft abonniert. Aktuell ist eine zweisprachige Ausgabe, in der Rheinfelden anhand verschiedener Kinder- und Jugendprojekte vorgestellt werden soll, in Bearbeitung. Auch die Kooperation mit Claudia Himmelsbach, der Kunstlehrerin an der Hans-Thoma-Schule in Warmbach und deren Schülern, die sich bereits einem Schülerprojekt an der Anatolienausstellung beteiligt hatten, wird dort Eingang finden und fortgeführt werden. „Wir haben schon viele Ideen“, berichtet Öcal.