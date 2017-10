Rheinfelden FSV hat Hürden gemeistert

Von Gerd Lustig

Der FSV Rheinfelden ist wieder auf einem guten Weg. Nach einem Jahr ohne 1. Vorsitzenden und zuletzt mit nur noch wenigen Vorstandsmitgliedern präsentiert sich der Verein wieder mit einer kompletten Vorstandsmannschaft. Mit Ausnahme des Postens Beisitzer Technik/Instandhaltung wurden bei der Hauptversammlung im FSV-Clubheim alle anderen Ämter besetzt.

Rheinfelden. „Wir haben die Hürden gemeistert“, zeigte sich der neue Vorsitzende Patrick Da Rugna, der bereits seit einem Jahr als 2. Vorsitzender die Geschäfte kommissarisch geführt hatte, erleichtert. Vor allem durch die vielen engagierten Neuen im Vorstand und auch die geschaffenen Gremien, die dem Vorstand zuarbeiten, werde der FSV künftig deutlich besser dastehen. Noch gebe es etliche große Herausforderungen zu meistern. Auch soll der einst ins Leben gerufene Förderverein wieder mit neuem Leben erfüllt werden. „Wir wollen aus der Tradition heraus und in die Innovation hinein“, sieht Da Rugna die künftige Heimspielstätte des FSV nicht im Europastadion. Als Option nannte er vielmehr den Sportplatz des früheren SV Warmbach. Derzeit laufen intensive Gespräche mit der Stadt.

„Für den FSV sehe ich nicht schwarz“, freute sich auch Dieter Wild, Vorsitzender des Stadtsportausschusses, über den jetzt eingeschlagenen Weg. Er, der von Anfang an das Europastadion als nicht zielführend für eine neue Heimstätte des FSV erachtete, sieht die aktuellen Gespräche des Vereins mit der Verwaltung auf einem guten Weg.

Jugend und Alte Herren

Von Höhen und Tiefen im Jugendbereich berichtete der stellvertretende Jugendleiter Salvatore Alu. Bedingt durch Disziplinlosigkeiten und falsches Verhalten waren im Verlauf der Saison 2016/17 die C-, B- und A-Jugend vom Spielbetrieb abgemeldet worden. Zur aktuellen Saison 2017/18 sind neun Jugendteams gemeldet, von der F- bis C-Jugend. „Wir sind auf einem gutem Weg, es braucht aber etwas Geduld“, so Alu. Was es bereits gibt: Eine Kooperation mit der Goetheschule, wobei Trainer des FSV eine Fußball-AG dort leiten. Positiv im Jugendbereich waren auch die Aktivitäten, wie Lichterfest, Fußballturnier, Gerhard Bucher-Cup, diverse Feste sowie auch die Teilnahme am Pfingstjugendturnier in Kornwestheim.

Die AH-Abteilung freute sich über den Gewinn des bereits siebten Bezirkspokaltitels und auch über einige Siege bei hiesigen Turnieren. Nach einer 2:4-Niederlage gegen Allensbach war indes diesmal im Halbfinale des Verbandspokals Schluss. Noch läuft aber ein Einspruch seitens des FSV.

Ehrungen

Urkunden für 25 Jahre Vereinszugehörigkeit bekamen Jasmin Götzmann und Ulf Claassen. Sei 40 Jahren dabei sind Rainer Schick, Christine Knoor und Peter Eckert. 50 Jahr im Verein und damit zu Ehrenmitgliedern ernannt wurden Albert Lang, Gerhard Wiesler und Klaus Scharnitzki.

Wahlen

Die Neuwahlen im Vorstand brachten folgendes Ergebnis:

Patrick Da Rugna (1. Vorsitzender), Martin Jilg (2. Vorsitzender), Joachim Sperker (3. Vorsitzender und Sportlicher Leiter), Mirijam Soldo (Schriftführerin), Wolfgang Stöcklein (Jugendleiter), Günter Jung (Beisitzer Recht), Gerhard Bucher (Beisitzer Passive), Salvatore Alu (Beisitzer Jugend), Nicola Boccardo (Beisitzer Marketing), Lucas Eschbach (Beisitzer Aktive), Gianni Masullo (Beisitzer Alte Herren), Lediglich der Posten Beisitzer Technik vakant.

Mitglieder: 429, davon 59 Aktive, 126 Jugendliche, 244 Passive. Kontakt: 07623/9660760 (Vereinsheim).