Rheinfelden FSV will auf den SV-Platz

Abschied von der Richterwiese, kein Umzug ins Europastadion, dafür aber eine neue Heimat auf dem Sportgelände des einstigen SV Warmbach: So stellen sich die Verantwortlichen des Fußball-Stadtvereins (FSV) Rheinfelden 2012 die Zukunft vor.

Rheinfelden (lu). Einstimmig wurde jetzt im Vorstand ein – auch vom Gemeinderat und Stadt favorisierter – Umzug ins Europastadion abgelehnt. Statt­dessen hat der Verein das gegenüberliegende Gelände in Warmbach neben der Hans-Thoma-Schule als Option ins Spiel gebracht.

„Wir sind seit einiger Zeit mit der Stadt diesbezüglich in Gesprächen“, erklärt der derzeitige 2. Vorsitzende Patrick Da Rugna, der bei der Hauptversammlung am Freitag, 6. Oktober, als einziger Bewerber für das Amt des ersten Vorsitzenden kandidieren will. Gemeinsam mit Rolf Brugger will Da Rugna in den Verhandlungen sondieren, was auf dem einstigen SV Warmbach-Sportplatz möglich ist.

Gedacht ist von FSV-Seite an die Verbesserung der dortigen Infrastruktur, den Neubau des Vereinsheims nebst Sanitärtrakt sowie möglichst auch den Bau eines zweiten Sportplatzes. In den nächsten Tagen soll der Stadt die von einem Architekten ausgearbeiteter Pläne der Stadtverwaltung vorgestellt werden. Folgen soll zudem ein Konzept zum Flächenmanagement und zur Raumentwicklung. Dass er bereits groß in der Hauptversammlung am 6. Oktober berichten könne, glaubt Da Rugna nicht. „Ich habe mal eine Mitglieder-Information für Februar/März 2018 in Auge gefasst“, erklärt er und macht zugleich deutlich, dass der FSV, der aktuell mit der 1. Mannschaft in der Landesliga kickt, unbedingt eine neue Bleibe braucht, und zwar eine, auf der man als einziger Verein das Hausrecht habe.

Wer zahlt was?

Wichtigste Frage bei den Verhandlungen zwischen Stadt und FSV ist natürlich: Wer zahlt an dem Millionenprojekt was? Das sagt auch Oberbürgermeister Klaus Eberhardt. Grundsätzlich könnte der FSV in den Genuss von Zuschüssen im Rahmen der Sportförderrichtlinien der Stadt kommen. Möglich werden könnte eine Kostendrittelung von Verein, Stadt und Sportförderung. Was der Oberbürgermeister aber auch betont: Der Gemeinderat wird ein gehöriges Wörtchen mitreden. Da Rugna hofft, dass bis Jahresende ein tragfähiges Konzept für einen Umzug des FSV nach Warmbach präsentiert werden kann. Moderierend mitwirken bei der Angelegenheit will zudem der Stadtsportausschuss mit seinem Vorsitzenden Dieter Wild.